5-го октября поздравления с профессиональным праздником принимали работники уголовного розыска. Вот уже 103 года современные «сыскари» ловят убийц, насильников и воров. Четкость мысли и оперативность действий –основные принципы сотрудников подразделения. «Авангард» побывал в гостях у последователей Шарапова и Жеглова и побеседовал с представителями этой профессии Дмитрием Захаровым и Василием Пыжиковым (на снимке слева направо), чтобы расспросить их о нелегких трудовых буднях.

Двенадцать лет работает в районном уголовном розыске майор милиции старший опер-уполномоченный Дмитрий Захаров. В августе 2013 года он пришел в районный ОВД, закончив Академию МВД.

– Вся работа розыска – логическая цепочка, – уверен Дмитрий. – Звено за звено цепляется, в итоге вырисовывается картина происшествия. Ошибка в работе с фактами дорого стоит, от нее может зависеть судьба человека. Суть профессии – из неочевидного сделать очевидное, замечать то, что не увидишь невооруженным глазом. Со временем появляется профессиональное чутье, которое срабатывает независимо от того, на работе ты или на отдыхе. Бывает, ночью проснешься и осознаешь, что в расследуемом деле нужно вернуться на шаг назад и пойти по другому пути. Как говорится, профессия накладывает отпечаток.

За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, качественное выполнение особо важной, срочной работы, специальных заданий Дмитрий Захаров награжден нагрудным знаком отличия «За прафесiйныя поспехі» и в 2020-м году удостоен звания «Лучший сотрудник подразделения».

Старшина милиции Василий Пыжиков в службе с декабря 2018 года, но на его счету уже не одно раскрытое преступление.

– Не скрою, я горжусь тем, что работаю в уголовном розыске. О том, что стану милиционером, знал с детства, ведь у меня перед глазами был пример дедушки – майора милиции Алексея Кучерявого, который всю жизнь проработал участковым инспектором. Поэтому целенаправленно шел к своей цели, поступив в 2011 году в Академию МВД на факультет права, – рассказывает Василий Пыжиков. – В силу определенных обстоятельств после окончания трех курсов я вынужден был оставить учебу и тогда же устроился на работу в районный отдел внутренних дел. С декабря 2014-го работал участковым инспектором милиции, а еще ранее – милиционером отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения. После предложили перейти в отделение уголовного розыска. Обучение сейчас продолжаю в ГГУ им. Ф. Скорины по специальности «Правоведение».

К слову, за недолгий период своей работы Василий Пыжиков награжден нагрудными знаками «Академия МВД Республики Беларусь» и «Отличник милиции» и удостоен звания «Лучший сотрудник подразделения» в 2019-м году.

Кстати, оба оперативника выросли в Глазовке. Дмитрий, правда, уроженец Гомеля, но родиной считает Будакошелевщину. Дружили ребята с юных лет, а сейчас вот и работают, как говорится, плечо к плечу. Дмитрий Захаров признается, что работать в милиции мечтал с детства: для него примером в выборе профессии также стал дедушка Василия. Алексей Дмириевич буквально «горел на работе», но, когда у него появлялась свободная минутка, он рассказывал захватывающие истории о службе. И пусть мужчина часто был уставшим и немногословным, рассказанное им будоражило воображение ребят.

– Коллектив у нас хороший, сплоченный, относительно молодой, но амбициозный, – отмечают оперативники. – Это позволяет нам занимать лидирующие позиции по показателям среди коллег: наш отдел занял 1-е место в республике среди подразделений УГРО отдела 2-й категории в 2020-м году и два года подряд (в 2019-2020-гг.) признавался лучшим в области. От имени всего коллектива отдела внутренних дел поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников уголовного розыска, его ветеранов. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в нелегкой, но такой нужной людям службе.

Ирина ШУТОВА

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