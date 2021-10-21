Информационно-пропагандистская группа райисполкома под руководством первого заместителя председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олега Архипенко встретилась с трудовым коллективом СП «АМИПАК»-ОАО. Участие в работе ИПГ также приняли главный государственный санитарный врач района Сергей Антонов и председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко.

Участники встречи были проинформированы о механизмах добровольного страхования накопительной пенсии, а также о том, как будет работать новая программа и о ее финансовых стимулах. В целом, новая программа добровольных накопительных пенсий – программа «три плюс три» – это три главных плюса, сочетающих интересы работника, работодателя и государства. Плюс для работника – доступный и понятный механизм заблаговременного сбережения средств на старость с финансовой поддержкой государства. Плюс для работодателя заключается в том, что его затраты на пенсионные взносы не увеличатся. Плюс для государства – появление в экономике внутреннего источника длинных денег, долгосрочного инвестиционного ресурса.

Еще одним важным вопросом, рассмотренным в ходе встречи, стала вакцинация от COVID-19. Сергей Антонов в очередной раз акцентировал внимание собравшихся, что на сегодняшний день вакцинация является единственным проверенным и действенным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. На все поступившие из зала вопросы, а их к слову было немало, главный санитарный врач дал исчерпывающие ответы.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото из личного архива Елены Степаненко