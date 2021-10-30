То, что именно вакцинация является спасительной в предупреждении и лечении коронавирусной инфекции, многие убеждаются, к сожалению, не сразу. Одни, только пройдя через больничную палату и кислород, другие – через болезнь родных и близких… Главное, что сегодня, приняв разумное решение, они смогли обеспечить себе и окружающим «подушку безопасности».

Наталья Лутченко,

заместитель директора по идеологической работе ОАО «Юбилейный-Агро»:

– Все члены нашей семьи прошли вакцинацию, причем без явных признаков недомогания или каких-либо болезненных проявлений. Весной первыми прививку сделали я и жена старшего сына. Прошлой осенью она тяжело переболела, проходила лечение в условиях стационара, даже пришлось прибегнуть к помощи кислорода. Старший сын также вакцинировался. Сегодня, работая на одном из предприятий по обеспечению кислородом в Жлобине, он видит, какой объем спасительного газа ежедневно отправляется в медучреждения области. Супруг, понимая важность вакцинации, изначально был настроен на прививку, но смог провести процедуру только тогда, когда позволило здоровье. Уже проходя службу в армии, на прививку решился и младший сын: долго думал, но все же, считаю, сделал верный выбор.

Приятно осознавать, что и на нашем сельхозпредприятии работники не остаются в стороне. Почти половина членов коллектива, точнее, 43%, сделали эту процедуру. Ведь сельское хозяйство – та отрасль, которая требует постоянного присутствия человека: доить коров, кормить скот, пахать землю, сеять и убирать урожай.

Всем будакошелевцам желаю, прежде всего, здоровья: за него нужно бороться всеми способами, а вакцинация, по моему глубокому убеждению, – один из действенных методов борьбы с невидимой напастью. Сама жизнь подтверждает это.

Анжелика Гулевич,

мастер леса Викторинского лесничества Буда-Кошелевского опытного лесхоза:

– Вопрос «делать прививку или нет» для меня не стоял вовсе. Показательным примером послужило решение самых близких людей – моих родителей. Мама трудится соцработником, папа – в лесхозе в Чечерском районе. Как вы понимаете, по роду своей деятельности им приходится общаться с большим количеством людей. Пришлось пережить и волнительные моменты, когда близкие родственники – дядя и тетя – боролись с тяжелым недугом в больнице.

Я привилась, чтобы защитить себя и свое окружение от COVID-19. Первую часть вакцины получила 2 месяца назад: ощутила некоторое недомогание, но знала, что такое может быть, и не беспокоилась. Вторая часть вакцины и вовсе прошла незаметно. Для меня не принципиально было, какую прививку сделать: все они, на мой взгляд, эффективны. Наступит срок – обязательно сделаю ревакцинацию.

Привились от коронавируса и мои коллеги, тем самым проявив заботу не только о своем здоровье, но и окружающих. А коллектив у нас замечательный. В мае этого года радушно приняли меня, выпускницу политехнического колледжа, в ряды лесоводов района. Работа интересная. Планирую поступить в ВУЗ и продолжить учебу по выбранной специальности, жить и работать на Будакошелевщине.

Андрей Цырульников,

пожарный ПАСЧ №1 г. Буда-Кошелево:

– Спасать людей, попавших в беду, – самое важное в моей профессии. Коронавирус – та же чрезвычайная ситуация, но уже глобального масштаба. Только на передовой – медицинские работники. И от того, насколько ответственно каждый житель отнесется к своему здоровью, своей безопасности, настолько эффективно мы будем противостоять эпидемии. Несмотря на то что веду здоровый образ жизни, люблю спорт и до сих пор не болел коронавирусной инфекцией, я уже привился.

Решение о вакцинации приняли вместе с супругой. К сожалению, по состоянию здоровья она пока отложила процедуру. Я же в начале октября получил первую дозу вакцины и никаких побочных явлений не ощутил. Вакцинировался и мой брат, который проходит срочную службу в пограничных войсках.

Хочу отметить, что серьезно подошли к этому вопросу и мои коллеги: среди спасателей более 70% вакцинированных. Как минимум, на рабочем месте мы обеспечили коллективный иммунитет.

Ирина Ковальчук,

социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района:

– 13 подопечных, бабушек и дедушек, ставших уже по-настоящему родными людьми, ждут меня в Уборках, Пенчине, Глазовке и Новом Свете. Самому младшему из них – 73 года. Доставить лекарства и продукты, убрать в доме, приготовить еду, поговорить и просто побыть рядом: как я их могу подвести? К тому же я – мама четырехлетнего мальчугана Михаила, проживаю в одном доме с сестрой, у которой также маленькие дети. А четвертая волна, к сожалению, не щадит ни детей, ни молодежь, ни стариков. Так что, как видите, болеть для меня – непозволительная роскошь. Поэтому сделать прививку меня уговаривать долго не пришлось: выбор пал на китайскую вакцину. Первую часть вакцины получила в конце сентября, а 18 октября – вторую. Вакцинацию перенесла легко, придет время – обязательно обращусь на ФАП для ревакцинации.

Пожалуй, нет семьи, которой не коснулась бы эпидемия. И противостоять этой беде можно только вместе.

За здоровье нужно бороться.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец