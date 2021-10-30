Ирина Бибикова,

индивидуальный предприниматель:

– Я родом из Хойник. В 1983 году окончила Барановичский технологический колледж по специальности «Технолог приготовления пищи» и приехала в Буда-Кошелево по распределению. Первое место работы – система райпотребсоюза, где по специальности трудилась два года. Начало своего трудового пути вспоминаю с теплотой и ностальгией: все для меня было новым, интересным.

Марина Габис,

временно не работает:

– Первое и пока единственное место работы – Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж. Отработала два года заместителем главного бухгалтера после окончания Горецкой сельскохозяйственной академии. Потом уволилась, так как поняла: бухгалтер – не моя профессия. Сейчас временно не работаю. В планах отучиться на курсах или получить второе высшее образование по другой специальности. Буду ли вспоминать о первом месте работы? Думаю, да. Было тяжеловато, но коллектив там хороший.

Нина Удодова,

пенсионер:

– Получив специальность «Люминофорщик-экранировщик», пришла молодым специалистом на Гомельский завод «Коралл», где 15 лет занималась сборкой цветных кинескопов. К сожалению, в начале 90-х наше производство закрыли и мне пришлось искать новую работу. Перешла в сферу торговли и оттуда вышла на пенсию. Воспоминания о времени, проведенном на заводе, остались самые добрые. Профессию я выбрала осознанно, поэтому работа мне нравилась и приносила удовольствие. А с некоторыми коллегами до сих пор поддерживаю дружеские отношения.

Олег Старостенко,

пенсионер:

– В выпускном классе решил: сразу пойду работать. Очень мне хотелось стать самостоятельным и зарабатывать деньги. Так, в 1987 году после школы устроился в полеводческую бригаду совхоза «Морозовичи». Проработал там год и ушел в армию. Потом какое-то время трудился в районной сельхозтехнике, а на пенсию вышел как сотрудник МВД. Первое место работы, конечно, вспоминаю: это моя молодость, полная планов и надежд.

Юрий Ежов

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