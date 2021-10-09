Такой вопрос «Авангард» задал жителям Буда-Кошелева
Ирина Никитенко,
временно не работает:
– Стиральная, посудомоечная машины, пылесос – это техника, которой я, как хозяйка, пользуюсь постоянно. Она экономит много времени и сил. А еще в повседневной жизни мне помогают различные мобильные приложения. Например, интернет-банкинг позволяет оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома. Это очень удобно.
Тамара Кириенко,
работник почты:
– Мои родственники живут в России, поэтому часто пользуюсь мессенджерами на мобильном телефоне, чтобы общаться с ними. Это удобно и бесплатно. А в бытовом плане мне облегчают жизнь микроволновая печь, стиральная машина, мультиварка. Думаю, любая хозяйка скажет спасибо людям, которые придумали эти умные «машины».
Святослав Русняков,
водитель:
– Мобильным приложением «Навигатор» пользуюсь постоянно. Благодаря этому я не трачу время на то, чтобы найти нужный адрес, построить маршрут. Программа все делает сама. А быть на связи, поддерживать отношения с близкими и по работе мне помогают Вайбер и Телеграм.
Юрий ЕЖОВ
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