«За молодежью – будущее!» – с этим нельзя не согласиться, ведь именно молодые люди всегда были и остаются двигателями прогресса. Привлечение молодежи к пропаганде безопасности жизнедеятельности — одно из приоритетных направлений деятельности МЧС.

В рамках первого этапа акции «Молодежь за безопасность» активисты Белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных Буда-Кошелевского района и пропагандисты районного отдела по чрезвычайным ситуациям оказывают безвозмездную помощь одиноким, одинокопроживающим пенсионерам и инвалидам. На этот раз ребята посетили пенсионеров, проживающих на территории Потаповского сельсовета.

Школьники с удовольствием оказывали посильную помощь в уборке территории домовладений — перекапывали приусадебные участки, заготавливали дрова на зиму, убирали опавшие листья, сбирали овощи.

Заботясь о жителях нашего района, инспектор пропаганды напоминает о правилах безопасности в быту, номерах телефонов службы спасения, действиях в случае возникновения пожара. Напомнил о принципах работы автономного пожарного извещателя, а также вручил буклеты с правилами безопасного поведения.

Такое внимание особенно приятно людям, ведь помогая сегодня, мы заботимся про их будущее завтра. В свою очередь, довольные пенсионеры благодарили за то, что их не забывают и попросили ребят и работников МЧС почаще заходить к ним в гости.