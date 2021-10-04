Соблюдение данных рекомендаций поможет обезопасить ваше жилище.

Не приглашайте в гости незнакомых граждан; Не оставляйте форточки, входные и балконные двери открытыми; Уезжая в отпуск или командировку, попросите соседей присматривать а вашей квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика; Не прячьте ключи от жилища под ковриком у двери или в почтовом ящике; Установите металлическую дверь с надежными замками; Установите на окна металлические решетки или ударопрочную пленку; Оборудуйте квартиру средствами охранной сигнализации, так как это самое надежное средство предотвращения возможных посягательств на ваше имущество.

Если вы стали свидетелем кражи или сами пострадали от действий злоумышленников незамедлительно сообщите об этом в милицию (Телефон — 102)