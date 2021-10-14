Даше Скибицкой из Гродно уже 10 лет. За это время девочка так и не смогла освоить элементарные навыки сидения, ползания, ходьбы. Девочка с рождения страдает заболеванием, которое практически не поддается лечению – детский церебральный паралич III степени тяжести, 4-ая степень утраты здоровья. Даша очень зависима от коляски, без неё ребенок не может выйти на улицу, поехать на реабилитацию, добраться на воскресную службу в костел. У мамы Даши остро стал вопрос с приобретением для дочери специализированной инвалидной коляски, стоимость которой составляет 3500 белорусских рублей. Лариса Скибицкая обратилась в Центр помощи «Вера».

Родилась раньше срока

Лариса ждала появления на свет здорового ребенка, беременность протекала гладко до определенного срока. В 28-недель будущая мама заболела. Лечение проходила дома под наблюдением специалистов. Но скоро женщина поняла: что-то не так. Развились осложнения, в больницу Ларису забрала уже бригада скорой медицинской помощи с угрозой преждевременных родов. Медики как могли беременность сохраняли, но Даша появилась на свет раньше срока, в 30 недель, и весила всего 1460 грамм. Во время родов случилось кровоизлияние в мозг, новорожденная сразу попала в реанимацию и несколько дней провела на аппарате искусственной вентиляции легких. Ещё два месяца малышку выхаживали медики.

«Развития как такового не было»

Не смотря на все усилия медиков и мамы, которая сразу занялась интенсивной реабилитацией, как такового развития у Даши не происходило. К двум годам научилась переворачиваться со спины на живот и обратно. Сейчас девочка может сидеть с поддержкой только непродолжительное время. Речь у Даши тоже отсутствует, ребенок может только звуками или эмоцией показать свое настроение или сообщить, что что-то не так.

Несколько лет Даша посещала Центр коррекционного развития, но не так давно ребенка все же перевели на домашнее обучение в виду тяжести её состояния. Сейчас педагог приходит к Дарье домой несколько раз в неделю. У Дарьи с мамой появилось много свободного времени, которое они тратят на прогулки в лесу, различные развивающие занятия, ходят на службу в костел, а время от времени даже путешествуют по святым местам.

Помогает вера в Бога и в лучшее

Даша с мамой часто посещают храм. Это помогает Ларисе не унывать, находить силу внутри себя, верить в лучшее, справляться с жизненными неурядицами. Благодаря вере мама смогла справиться со своей болью, принять болезнь ребенка, обрести понимание того, что Даша пришла в этот мир не просто так. Лариса Вадимовна научилась воспринимать и любить своего ребенка таким, какой он есть, не держать ни на кого обид и зла.

Необходима специализированная коляска

Сейчас Даша пользуется коляской, которая ребенку-инвалиду выдается по индивидуальной программе реабилитации. Однако в процессе эксплуатации стало очевидно, что эта модель не подходит девочке по функциональным характеристикам и физическим параметрам.

Стоимость коляски составляет – 3500 белорусских рублей. Таких денег у мамы Даши попросту нет. Женщина не имеет возможности работать, т.к. постоянно ухаживает за дочерью. Воспитанием Даши Лариса Вадимовна занимается одна, дополнительной помощи семье ждать не от куда. Бюджет семьи – это социальные выплаты и пособия, которые полагаются Даше по инвалидности, а маме – по уходу за ней. Лариса Вадимовна вынуждена обратилась за помощью в благотворительную организацию.

Оказать поддержку девочке в приобретении для нее кресла — коляски детской реабилитационной модели Promyk, MDH c дополнительной комплектацией стоимостью 3500 бел.руб. Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Скибицкая Дарья:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке .

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Скибицкая ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Скибицкая 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования – Скибицкая Дарья, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!