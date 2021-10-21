Согласно абзаца 3 пункта 17 Правил охоты утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 №112 (в редакции Указа 16.09.2020 № 345), охотник обязан предъявлять в охотничьих угодьях и иных местах обитания охотничьих животных при осуществлении охоты либо в случае наличия при себе орудий охоты и (или) продукции охоты по требованию должностных лиц Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства и пользователей охотничьих угодий (егерей, охотоведов, инженеров по охотничьему хозяйству, руководителя и заместителей руководителя пользователя охотничьих угодий), их вышестоящих организаций, осуществляющих охрану охотничьих животных в арендуемых охотничьих угодьях, документы на право охоты, указанные в части первой пункта 51 настоящих Правил, вещи, транспортные средства, орудия охоты, продукцию охоты для досмотра, выполнять иные законные требования данных должностных лиц;

Так же, часто охотники задают вопрос «Имеет ли охотник право проверить документы на право охоты у другого охотника?». Согласно абзаца 4 пункта 17 Правил охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 №112 (в редакции Указа 16.09.2020 № 345), — охотник обязан предъявлять в охотничьих угодьях по требованию других охотников документы на право охоты, указанные в части первой пункта 51 настоящих Правил.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ.