В Беларуси с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным, в том числе для физических лиц, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Александр Тарасенко, передает БЕЛТА.

«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», — сказал Александр Тарасенко.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения внесло изменения и дополнения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Это связано с тем, что во всех регионах республики и Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Изменения вступят в силу с 9 октября.

«Внесено существенное дополнение — ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», — отметил главный санитарный врач. Соблюдать правила необходимо будет и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными, прежде всего МВД и Минтрансом. «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», — отметил Александр Тарасенко.