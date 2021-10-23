Уже стало доброй традицией рассказывать на страницах районки о молодых специалистах, которые ежегодно пополняют дружную когорту тружеников Будакошелевщины. Героиней этого выпуска стала представительница творческой профессии – художник-оформитель историко-культурного центра Диана Драбинога.

Проходя по улицам Буда-Кошелево, то и дело встречаешь информационные афиши о выставках, проходящих в историко-культурном центре. Все они – яркие и красочные, сделаны руками нашей героини.

Девушка признается: ее работа приносит ей удовольствие.

– Выбор моей профессии был вполне осознанным, так как человек я творческий, – рассказывает Диана. Ближе к средним классам стала проявлять интерес к рисованию, хотя в моей семье им никто не увлекался. Рисовала в основном для себя. К выпускным классам нужно было определяться с будущей профессией, но на чем-то конкретном никак не могла остановиться. После некоторых раздумий выбор пал на Гомельский государственный профессиональный многопрофильный лицей, куда пошла учиться на официанта и бармена. К счастью, быстро поняла, что это не то, чем бы я хотела в будущем заниматься. Родители поддержали меня.

Примерно в этот период у нашей героини появилось еще одно увлечение: она занялась татуировками. Знакомая тату-мастер обучила девушку всем азам и премудростям этого ремесла. И уже скоро у нее появились первые клиенты. А некоторые из них стали постоянными. Вот уже два с половиной года увлечение тату для Дианы является не только любим хобби, но и способом заработка. Девушка признается, что планирует и дальше совершенствовать свое мастерство.

– Порой интересно наблюдать за людьми и их реакцией на мой внешний вид. В основном мои татуировки рассматривают с любопытством. Для меня же они, прежде всего, – способ самовыражения. Поверьте, у меня нет задачи кого-то удивить или эпатировать, – признается Диана.

Летом прошлого года она подала документы в Гомельский государственный профессионально-технический колледж народных художественных промыслов, чтобы освоить профессию художника оформителя-дизайнера интерьера. Наша героиня признается, что учиться там ей очень нравилось. Поэтому время, проведенное в стенах учебного заведения, пролетело незаметно. В нынешнем году после окончания колледжа по распределению она была направлена в историко-культурный центр художником-оформителем.

– Первое рабочее место сразу произвело на меня благоприятное впечатление. А теперь с каждым днем влюбляюсь в работу все больше и больше. Да и ваш городок приятно удивил своей красотой, уютом и ухоженностью, а я, поверьте, как человек творческий, на такие вещи сразу обращаю внимание. Ведь из таких мелочей и складывается общая картинка о людях, которые здесь трудятся и живут, о самом районе. Еще один плюс работы в Буда-Кошелеве – это хорошо развитое транспортное сообщение с Гомелем. Я без особого труда добираюсь из дома на работу и обратно – жилищный вопрос, как у многих иногородних молодых специалистов, у меня никогда не возникал. На первом рабочем месте меня порадовало и то, как тепло и радушно меня приняли в коллективе. Отношение коллег ко мне здесь дружеское, приветливое, открытое и теплое. Если и возникают какие-то вопросы, никто не остается в стороне, каждый старается помочь и советом, и делом. А это так важно для человека, делающего первые шаги в профессии. Да и сама атмосфера, царящая в стенах картинной галереи и историко-краеведческого музея, настраивает на творчество. Для меня это особый, удивительный и увлекательный мир искусства и истории, к которому мне посчастливилось прикасаться практически ежедневно. К тому же, здесь у меня есть возможность не только проявить все свои таланты и способности, но и развиваться, учиться чему-то новому. Сейчас в основном я занята созданием афиш к каждой выставке или мероприятию, проходящему в историко-культурном центре. Кроме того, вместе с научными сотрудниками занимаюсь визуальным оформлением стендов и выставок. Довелось даже проводить экскурсию и рассказывать про пернатых питомцев, которые временно у нас поселились (в картинной галерее проходила выставка попугаев). Одним словом, у меня есть прекрасная возможность пробовать себя в самых разных ипостасях, так как инициатива и креатив у нас только приветствуются. А без этого в творческой профессии не обойтись, – отмечает молодой специалист.

Что касается профессиональной стороны, то Диана намерена набираться опыта и мастерства, обогащаться новыми знаниями. А еще она уже пробует давать мастер-классы по рисованию учащимся средней школы №1 райцентра, ведь художник-оформитель – это специалист в сфере изобразительного искусства. Каждый ее рабочий день насыщен и не похож на предыдущий. На работу девушка едет с удовольствием, а это, пожалуй, главный показатель того, что с выбором профессии она не ошиблась.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора