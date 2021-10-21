Окончился дачный сезон. Дачники, убрав урожай на своих дачных участках, уезжают в города на зимний период. Однако не всем нравится городская суета. Многие граждане, заготовив дров, остаются зимовать в своих дачных домах, порой забывая об элементарных правилах безопасности. С целью исключения возникновения пожаров работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с участием корреспондента районной газеты «Авангард» провели профилактические мероприятия в жилищном фонде садоводческих кооперативов «Калинино» и «Огонек».

В ходе проверки домовладений спасатели в очередной раз напомнили гражданам о необходимости подготовки своих домовладений к зимнему периоду, обследовали отопительные печи на наличие нарушений их устройства, также проверили электросети и электрооборудование в домах, ведь зачастую в отопительный период пожары происходят именно по данным причинам. Особое внимание уделили наличию в жилых комнатах автономных пожарных извещателей, проверили их исправность, при отсутствии рекомендовали их приобрести и установить.

С жильцами домов работники МЧС провели профилактические беседы, в ходе которых, в очередной раз рассказали людям о том, что зачастую беспечность, небрежность и невнимательность становятся причиной возникновения пожаров и гибели людей от них, и вручили листовки профилактической направленности.