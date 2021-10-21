В последние годы в республике участились несчастные случаи от поражения электрическим током, связанные с нарушением правил пользования удлинителями.

Так 28 июля 2021 года мужчина во дворе занимался ремонтом самодельного удлинителя, состоящего из провода ПВС 4х2,5 мм2 и двойной накладной розетки с заземляющим контактом, без отключения от электрической сети. В результате чего был смертельно поражен электрическим током.

В этот же день произошел ещё один несчастный случай с рабочим производства, который при выполнении работ с использованием шлифовальной машинки заметил искрение удлинителя. Он отключил удлинитель от электрической сети для последующего осмотра. При осмотре получил удар электрическим током, упал и ударился о бетонный пол. Пострадавший предполагает, что перед осмотром отключил другой удлинитель, находившийся у рабочего места.

Во избежание электротравм хотелось бы напомнить требования к удлинителям:

С целью обеспечения безопасности необходимо использовать кабели с покрытием повышенной прочности. Наиболее оптимальный вариант – кабель с резиновой изоляцией. Обозначение этой марки кабеля: КГ, КГ-ХЛ, КГН. В некоторых случаях допустимо использовать провода с ПВХ изоляцией, например, ПВС, ПРС.

Гибкий кабель, вилка, розетка и остальные компоненты удлинителя должны располагать защитой от пыли и влаги по стандарту не менее IP Электрическое оборудование со степенью защиты IP54 может эксплуатироваться на улице, кроме мест прямого воздействия струй воды, а также в помещении с повышенной влажностью.

Материал токопроводящей жилы должен быть медным, многопроволочным, устойчивым к частям изгибаниям.

Сечение провода – это показатель, пропорциональный мощности удлинителя. Чем больше сечение, тем больше возможность подключения более мощных электроприёмников.

Длина силового кабеля может быть от 3-10 метров (бытовые), до 50-ти (промышленные). Перед покупкой необходимо определиться с достаточной для работ длиной. Не стоит приобретать удлинитель «с запасом» по длине, так как для подачи полной заявленной в паспорте мощности шнур устройства нужно размотать полностью.

Помните! Соблюдение Правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким.

Инспектор Буда-Кошелёвской районной энергогазинспекции

филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области

Сергей Пантелеенко