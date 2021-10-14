«Осенний бал юных спасателей» прошел на базе кинотеатра «Крыница». На мероприятие собрались ребята из городских школ.

Учащиеся не только показывали свои способности в умении танцевать, но и блеснули знаниями, ловкостью и сноровкой в конкурсах и викторинах тему безопасности с призами и подарками. А еще ребятам рассказали о мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом». После был объявлен конкурс «Установи приложение на своем телефоне, получи приз от МЧС». К удивлению спасателей желающих получить приз от МЧС оказалось очень много.

Самые активные участники пополнили ряды Белорусской молодежной общественной организации пожарных-спасателей. Молодые люди торжественно поклялись соблюдать Устав общественной организации.

То, что бал, бесспорно, прошел на «Ура», было видно по лицам ребят, у которых улыбка не сходила в течение всего мероприятия, а самые активные получили билеты на киносеансы от администрации кинотеатра.