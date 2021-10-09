В эту пору года перед земледельцами стоит главная задача – качественно и в оптимальные технологические сроки выполнить все полевые работы. А их, к слову, немало. Поэтому аграрии используют все имеющиеся возможности, чтобы своевременно провести озимый сев и создать прочную кормовую базу. Среди тех, кто первым в районе приступил к уборке кукурузы на зерно, – земледельцы РУП «Белоруснефть-Особино».

Традиционно РУП «Белоруснефть-Особино» – лидер в районе по валовому сбору кукурузы на зерно. И тому есть объяснение. Значительные посевные площади здесь отводятся под кукурузу на зерно для последующей переработки на корм птице.

Как отметил заместитель директора по сельскому хозяйству Николай Долич, кукуруза – не только урожайная культура, она еще обладает высокой обменной энергией. Поэтому неслучайно в нынешнем году под кукурузу на зерно в хозяйстве отведен довольно внушительный объем площадей – 6374 га, из которых уже убрано 1119 га, или 18%. Это позволит хозяйству полностью обеспечить себя зерном, которое идет на изготовление комбикормов не только для собственных нужд.

Средняя урожайность составляет 65 ц/га. К уборке царицы полей приступили в середине сентября. На предприятии уверены, что даже прихоти «небесной канцелярии» не помешают в оптимальные сроки завершить уборку. Сейчас на полях задействованы 16 комбайнов, на которых трудятся ответственные и опытные механизаторы. Среди них – Сергей Костючков, за плечами которого 26 лет работы в сельхозотрасли.

– Убирать кукурузу на зерно для меня дело привычное, – делится Сергей Владимирович. – Этот вид работ выполняю уже много лет. На уборке урожая задействован с июля и до наступления морозов. Сначала убираем хлеб, а потом практически сразу беремся за кукурузу. В середине сентября закончил уборку проса, быстро переоборудовал комбайн, сменил жатку – и снова в поле, ведь царица полей уже полностью созрела. Смотрите, какие початки красивые (показывает мужчина).

Механизатор признается, что никогда не пожалел, связав свою жизнь с сельским хозяйством. Ведь именно здесь он находится в своей стихии. К технике наш герой проявлял интерес с детства. Еще в старших классах получил права, отучившись в УПК. Потом была служба в армии, после которой устроился на работу в СП «АМИПАК»-ОАО. Три года трудился на предприятии вплоть до закрытия цеха. Так судьба привела его в сельское хозяйство. Начинал механизатором на птицефабрике, потом 17 лет трудился водителем на кормовозе. А с 2012 года вновь сел за баранку трактора.

Мужчина убежден, что любое дело, за которое бы не брался, нужно делать добросовестно. Этим неизменным принципом и руководствуется в своей работе. В весенний период на самоходном опрыскивателе «Роса» проводит подкормку озимых зерновых и рапса, а летом пересаживается за штурвал комбайна. На его счету 13 уборочных кампаний. И практически в каждую из них он перешагивал заветную планку в тысячу тонн зерна. Был и в лидерах по намолоту в районе.

На мой вопрос, что сложнее убирать, аграрий ответил, что особой разницы нет. Ведь везде главное – строгое соблюдение технологий, чтобы не было потерь и непредвиденных поломок. Принцип работы тот же. Где кукуруза большая – комбайн тише идет, пока роса – ожидаешь, чтобы подсохло. Единственное ощутимое отличие: зерно тяжелее кукурузы. По словам агрария, в нынешнем году кукуруза радует глаз. Значит, и урожай не должен подкачать.



А пока мы беседуем с механизатором, рядом с нами на поле, вблизи Липинич, комбайны острыми зубьями легко перерезают высокие кукурузные стебли, потихоньку заполняя бункеры золотым зерном. После выгрузки МАЗы отвезут его на новый зерносушильный комплекс производства «Амкодор», который введен в эксплуатацию в прошлом году. Его мощность – 100 тонн в час. Сушилка, оснащенная высокопроизводительной и в то же время экономичной горелкой, работающей на природном газу, уже показала себя в деле. Следует отметить, что на комплексе сушат не только зерновые и кукурузу, но и рапс.

Как отметили в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, сейчас в районе ведутся одновременно уборочные и посевные работы. Озимые зерновые культуры на утро пятницы посеяны на 14479 га или 82% площадей. Озимый сев завершили ОАО «УваровичиЭлит» и ОАО «Рогинь». Первыми к уборке кукурузы на зерно приступили аграрии РУП «Белоруснефть-Особино». На неделе к ним присоединились земледельцы СУП «Андреевка» и фермеркое хозяйство «Днепр-Агро». Всего под кукурузу на зерно в районе отведено 9161 га.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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