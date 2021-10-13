Ловчие птицы — хищные птицы (беркуты, соколы, ястребы), используемые для охоты на пушного зверя и птицу. Разделяются на благородных и неблагородных (орлы, коршуны, сарычи, осоеды). Благородные различаются на: птицы высокого полёта — сокол и кречет и птицы низкого полёта — ястребы.

Охота с использованием ловчих птиц известна с давних времён, считается, что она зародилась в Пакистане и Индии. Сейчас это похоже на экзотику, не популярно, довольно дорого и хлопотно.

В тоже время охота с хорошо обученными ловчими птицами весьма добычлива, увлекательна и интересна. Охотник с беркутом за сезон может добыть до полусотни лисиц, с ястребом-тетеревятником за день до десятка фазанов, а с ястребом-перепелятником – до полусотни перепелов. Так же, как и при использования охотничьих собак, при проведении охоты на территории Беларуси, необходимо иметь регистрационные документы на ловчих птиц (при охоте с их использованием), выданные республиканским государственно-общественным объединением «Белорусское общество охотников и рыболовов» в порядке, определенном законодательством об административных процедурах.

Иностранные охотники могут использовать ловчих птиц при наличии на них необходимых документов — регистрационных, выданных в государстве их обычного места жительства, ветеринарного свидетельства (ветеринарного сертификата), выданного в государственной ветеринарной службе.

Ловчие птицы, разрешенные к использованию в охотугодьях на территории Республики Беларусь: Беркут, Ястреб-тетеревятник, Ястреб-перепелятник, Сапсан, Балобан, Кречет.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.