Легко приготовит даже ребенок (конечно, с помощью взрослых). А результат непременно порадует. Ингредиенты сочетаются великолепным образом, и непонятно, из чего же эти мини-лепешечки. Ну что ж, к делу! Понадобится 300 г творога 300 г яблок (2–3 небольших) 300–350 г муки 150 г сахара 150 г сливочного масла или маргарина 2 яйца 0,5 ч. ложки соды Как готовить Очистите яблоки от кожуры и семечек, натрите на средней терке – отставьте в сторону.

Масло разотрите с сахаром (100 г), введите яйца. Добавьте яблоки, предварительно отжав сок. (Перемешивайте после присоединения каждого компонента.) Затем творог, соду и муку. Должно получиться не крутое тесто. Сформируйте лепешечки, обваляйте в сахаре. Противень смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки.

Выложите заготовки печенья и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20–25 минут. …Заварите мяту или любимые травы. Достаньте из серванта чайный сервиз. Подайте печенье в красивой сухарнице.

Пригласите семью к столу. Получите от чаепития эстетическое и гастрономическое наслаждение. Нескучных ноябрьских вечеров… Готовьте для любимых, готовьте с любовью!

© Правда Гомель