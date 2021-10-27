29 октября 2021 года в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения «Пешеходный переход — территория повышенного внимания!», направленный на профилактику ДТП на пешеходных переходах.

В Гомельской области наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий.

За 9 месяцев 2021 года совершено 86 наездов на пешеходов, в которых 12 человек погибли и 79 — получили травмы различной степени тяжести. Из них 35 ДТП произошли на пешеходных переходах и в них 5 человек погибли и 32 — травмированы.

Госавтоинспекция напоминает! Пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора, а обязанность водителя — уступить дорогу пешеходу.

Если же перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

За нарушение данного Правила дорожного движения, водители транспортных средств могут быть привлечены, согласно ч. 7 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь, к административной ответственности в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. В случае совершения данного нарушения повторно в течение года, согласно ч. 14 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь, к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере от 2 до 8 базовых величин.

Водителям стоит напомнить, что пешеходный переход для пешеходов. И эта единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть, как детям, так и взрослым.

Пешеходам также необходимо более ответственно относиться к себе и своему поведению на дороге! При переходе проезжей части необходимо отказаться от использования любых гаджетов, из-за которых, на секунду отвлёкшись, можно пропустить опасность. При выходе на пешеходный переход, в том числе и на регулируемый на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, необходимо убедиться в безопасности своих действий, а также в том, что водители вас заметили и предоставляют преимущество в движении.

К тому же, не следует забывать, что особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, поэтому обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами. Светоотражатель следует прикреплять так, чтобы он был виден со всех сторон. Световозвращающую повязку можно натянуть на рукав или закрепить на брюках, а подвеску пристегнуть булавкой к одежде так, чтобы она висела на высоте колена со стороны проезжей части. Лучше всего использовать сразу два или больше фликеров — одновременно и с правой и с левой стороны. А чтобы добиться максимального эффекта, можно надеть жилет повышенной видимости со вставками из световозвращающего материала. В таком жилете пешеход отлично виден издалека и днем, и ночью. Световозвращающие элементы рекомендуется носить даже в городе!!!

И самое главное!!! Никогда не оставайтесь равнодушными к вопросам безопасности дорожного движения!

Если вы стали очевидцем того, как пешеходы в темное время суток движутся по дороге без световозвращающих элементов, а также передвигаются по проезжей части или вблизи нее в состоянии алкогольного опьянения, выполните свой гражданский долг — сообщите об этом в милицию по телефону 102 ! Ведь такой человек на дороге является объектом потенциальной опасности, и именно Ваш звонок спасет ему жизнь!

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома