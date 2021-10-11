По всей стране 11-17 октября пройдут разноплановые мероприятия Недели матери. Об основных рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

С сегодняшнего дня в городах, областных центрах стартуют торжественные приемы, на которых многодетных жительниц награждают орденом Матери. Всех мам будут чествовать в трудовых коллективах, где пройдут праздничные мероприятия, концерты и акции. В том числе запланированы ведомственные республиканские акции, прямые телефонные линии органов исполнительной власти по вопросам господдержки семей с детьми, круглые столы, пресс-конференции по вопросам формирования здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья, бесплатное правовое консультирование для многодетных матерей и воспитывающих детей-инвалидов, возможность приобрести почтовые карточки и бесплатно отправить поздравление мамам, бабушкам, сестрам, подругам и коллегам по Беларуси, проведение занятий по безопасности для молодых мам, тематические посадки памятных аллей и молебен во всех храмах страны во здравие матерей.

Не обойдется и без традиции посещать с поздравительным визитом в родильных домах женщин, родивших детей в течение Недели матери.

Серию активностей готовит и Белорусская ассоциация многодетных родителей: чествование ставших в этом году в очередной раз матерями многодетных женщин, поздравление орденоносных, у которых семь и более детей, беседа с семейным психологом по вопросам воспитания. Белорусский союз женщин соберет Совет старейшин объединения, на котором будет презентована книга ветерана женского движения.

В учреждениях здравоохранения пройдет акция «Неделя без абортов», а во время республиканского круглого стола в регионах заинтересованные стороны обсудят реализацию инициативы «Больница доброжелательного отношения к ребенку».

Красоты и феерии событию добавят учреждения культуры, где запланированы праздничные концерты, литературно-музыкальные гостиные, марафоны, фоточеллендж «10 важных фактов о моей любимой маме», флешмоб «Не забудь поздравить маму!», кинопоказ фильма «Мама», акция «Позвоните маме!»

Непосредственно в день праздника — 14 октября — руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят и поздравят матерей в многодетных семьях.

На 15 октября запланировано подведение итогов и награждение победителей республиканского конкурса «Крепка семья — крепка держава». Семейные конкурсы пройдут и в регионах — где-то среди молодых семей, где-то среди замещающих. В отдельных уголках Беларуси при центрах соцобслуживания населения откроются небольшие «Музеи Матери». Пройдут выставки и фестивали семейного творчества.

Ввиду непростой эпидемиологической ситуации в офлайн-программу могут вноситься изменения. Зато очень много событий и инициатив обязательно будет реализовано онлайн: виртуальные площадки для поздравлений на ведомственных сайтах, конкурсы детских рисунков, размещение в соцсетях видеооткрыток, поздравительные онлайн-марафоны, интернет-челленджи и флешмобы.

Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам 14 октября

БЕЛТА