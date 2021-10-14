Поздравления с Днем матери принимает многодетная мама Виктория Новикова

Виктория Новикова с 2007 года работает приемным родителем отдела образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома. А с января 2015 года стала хозяйкой дома семейного типа. С мужем Алексеем она воспитывает четверых родных детей, а также пятерых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Искренние слова поздравления с праздником, а также цветы и денежный сертификат стали хорошим подарком для многодетной мамы от общественных объединений Белорусский союз женщин и «Белая Русь».