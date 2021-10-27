Казалось бы, вряд ли найдутся смельчаки, рискнувшие с завязанными глазами и берушами в ушах прогуляться по железнодорожным путям. К сожалению, сводки происшествий свидетельствуют об обратном. В апреле 2019 года на станции Рогачёв под колесами поезда погибла 15-летняя школьница – она не услышала звук приближающегося поезда из-за музыки, которая играла в наушниках. Возможно, эта же музыка не позволила девушке вовремя остановиться и посмотреть, нет ли рядом приближающего поезда.

Всего в прошлом году на Белорусской железной дороге погибло 109 человек, из них 10 несовершеннолетних. Но, несмотря на то, что число пострадавших по сравнению с предыдущим годом снизилось, тревогу вызывает увеличение количества происшествий, когда жертвами становятся поклонники новомодных гаджетов. Дети и подростки забывают об опасности, слушая громкую музыку в наушниках или разговаривая по мобильному телефону. Нам бы хотелось призвать и детей, и родителей быть более внимательными на железной дороге.

Призыв к родителям звучит особенно актуально, ведь именно они подают пример своим детям. А в том, что этот пример не всегда положительный, можно убедиться, обратившись все к той же сводке происшествий. В мае 2019 года на станции Борисов беспечность при переходе железнодорожных путей унесла две жизни – погибли восьмилетняя девочка и ее мать, которая увлеченно слушала музыку в наушниках. Спустя месяц на станции Фаниполь смертельно травмирована 26-летняя женщина. И причина все та же – наушники. Погибшая не слышала ни звуков приближающегося поезда, ни окриков с перрона. Без мамы остался трехлетний ребенок.

Безусловно, не стоит винить в произошедших трагедиях только мобильные телефоны с аксессуарами. Причины несчастных случаев на железной дороге кроются значительно глубже – это и игнорирование элементарных мер безопасности, и нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, и отсутствие контроля родителей за детьми и суициды. Зачастую ребенок не может оценить степень угрозы и становится очередной жертвой. Так, подросток решил спрыгнуть с пешеходного моста на полувагон со щебнем. Возможно, при падении все могло обойтись ушибами и переломами. Но парень, видимо, не знал, что в контактной сети, которая проходит над путями, – 27 с половиной тысяч вольт. Еще одна нелепая, и бессмысленная смерть.

Об этом не стоит забывать !!!

• переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах;

• прежде чем перейти пути по пешеходному настилу, необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда;

• нельзя стоять близко у края платформы при приближении поезда;

• нельзя прыгать с платформы на железнодорожные пути;

• запрещено проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;

• запрещено подлезать под вагоны.

Белорусская железная дорога