Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь осуществляет отбор кандидатов для поступления на следственно-экспертный факультет учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и обучения в интересах Следственного комитета.

Кандидатами на поступление могут стать юноши:

которым в 2022 году исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет;

имеющие (получающие в 2022 году) общее среднее либо среднее специальное образование;

не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной военной службы.

Для того, чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии МВД, необходимо :

— лично до 1 апреля 2022 года обратиться в Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь ( телефон 8 (02336) 7-22-54, адрес: Гомельская область, г.Буда-Кошелево, ул.Головачева, 1/2) ;

— пройти в РОСК собеседование и получить справку-рекомендацию;

— до 15 апреля 2022 года подать в отдел внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома по месту жительства, (регистрации) заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД для последующего оформления личного дела;

— пройти профессиональный отбор (ВВК, спец. проверка и т.д.);

— пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.

Преимущества обучения в Академии МВД:

бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения – 4 года);

полное государственное обеспечение на период обучения (обеспечение бесплатным проживанием, питанием, форменным обмундированием, выплата ежемесячного денежного довольствия);

по окончании обучения – присвоение квалификации «юрист»

и специального звания «лейтенант юстиции», гарантированное трудоустройство на вакантные должности в подразделения Следственного комитета г. Гомеля и Гомельской области;

социальная защита, предусмотренная законодательством для сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь и членов их семей (пенсионное обеспечение, государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита).