Украли у пенсионера 1000 рублей

Около двух недель назад у 82-летнего жителя Калинино пропали тысяча рублей и бутылка водки. Пенсионер обратился в правоохранительные органы. В ходе расследования обнаружили вора, им оказался неработающий 50-летний односельчанин. Он уже был судим за кражу в 2000-м году, но на истинный путь так и не стал. Похититель задержан в порядке ст.108 УК Республики Беларусь.

Вовремя пришли на помощь

29 сентября в 20.35 спасателям позвонила женщина и сообщила, что в лесу возле деревни Заречье потерялся ее муж. Как оказалось, 73-летний мужчина еще утром, около 7 часов, отправился на велосипеде за грибами. На поиски отправились спасатели, работники лесхоза и отдела внутренних дел. Не прошло и часа, как с помощью сигнального громкоговорителя пенсионер был найден. К счастью, состояние грибника оценили как удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.

К оружию отношение самое серьезное

Утром 29 сентября правоохранителям поступило сообщение о том, что в Лозове при уборке территории обнаружены два снаряда. На место происшествия выехала группа разминирования. Специалисты определили: снаряды времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были ликвидированы.

Уважаемые жители, если вы обнаружите подобную опасную находку, незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы. Также информируем, что с 4 по 8 октября на территории района проводится специальное комплексное мероприятие «Арсенал», направленное на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

О фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ можно сообщить в ОВД райисполкома, телефоны оперативно-дежурной службы милиции: 102, 2-12-49, 680-36-02 (МТС), 608-36-02 (А1).

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА