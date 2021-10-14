Для чего существуют мамы? Чтобы в холодильнике всегда была еда, в шкафу – чистая одежда, в сердце – уверенность, что тебя любят. И вообще, должен же кто-то собирать по дому чашки. А если у вас еще и приусадебный участок имеется, то и на улице.

В нашем доме чашки можно найти где-угодно, но только не в кухонном шкафчике. Они прячутся под столами, кроватями, диваном, креслами и даже в платяных шкафах. Разнокалиберными чашками, чашечками и кружками густо усеяны подоконники. Временным пристанищем служит ванная комната и балкон, компашка самых резвых окопалась в саду, равномерно рассредоточившись по всей территории. Периодически на чашки устраиваются облавы и беглянки возвращаются на законное место. Как правило, ненадолго.

Как вы поняли, они у нас совершенно дикие. И приручить их пока не удается. А, может, дело в том, что их слишком много? И у кого-то просто нездоровая любовь к чашкам? У меня есть чашки на все случаи жизни: для чая и кофе, для субботнего майского утра, и для вечера понедельника в ноябре, для друзей и гостей. Красная, желтая, голубая, белая, в полоску, в горошек и сердечки… Когда хочется молчать или говорить, грустить или радоваться. Эта хорошо ложится в руку, та похожа на меня, а вон ту подарил сын. Чашек хватит на всех и на все случаи жизни.

Время от времени я предпринимаю попытки сократить популяцию чашек: периодически пакую беглянок в обувные коробки и отправляю на балкон в ссылку, провожу акции под лозунгом «Один человек – одна чашка». Но все безрезультатно, потому как я сама – первый нарушитель. Пробовала приучить детей возвращать чашки на место и поняла, что это довольно энергозатратное и чреватое нервными срывами дело. А ругаться из-за чашек глупо – в тысячный раз повторяю я себе. К тому же, когда мы ругаемся, наши души отдаляются – любит повторять уже моя дочь. Это она подслушала у бабушки. В общем, чашек в доме меньше не становится. Мало того: появляются новые. Кто-то тайком от жены спускает деньги на рыболовные крючки, воблеры и мормышки, а кто-то скупает чашки. Спонтанно. Потому как слаб человек и не совершенен. Мама в том числе. Вот так и живем: прощаем друг другу слабости и едим слона по кусочку. Слышали шутку про то, как можно съесть слона? Я нашла ее у Фредерика Бакмана – шведского писателя, кстати, нашего современника. Так вот – съесть слона можно только по кусочку. «Мы не можем изменить мир, – пишет он в своей книге «Тревожные люди». – Чаще всего мы не можем за раз изменить человека. Если только по кусочку».

P.S. Как думаете, что дочка подарила мне на День матери? Конечно, чашку. Ещё одну.

С уважением, Ирина Палубец