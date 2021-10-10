Для женщины нет более значительного и незабываемого события в жизни, чем рождение ребенка. «Я думаю, что женщину, родившую ребенка, можно приравнять к мужчине, прошедшему через войну», — считает акушерка Дебора Гауэн. Только вот мужчины с войны возвращаются, а матери после родов остаются на поле боя. Ведь женщине ещё предстоит научиться быть матерью… А это гораздо сложнее.
Но никто не поспорит, что быть мамой – это ни с чем несравненное счастье! Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, хранить и оберегать ребенка, научить его жить в этом мире и помочь стать полноценным членом человеческого общества.
Подчеркивая глубокое уважительное отношение к женщине-матери, в большинстве стран мира учрежден праздник – День матери. На государственном уровне во многих странах праздник отмечается в разные времена года. В США этот день — второе воскресенье мая, ежегодно. В этот же день поздравляют финских, датских, эстонских, немецких, итальянских, турецких, бельгийских, австралийских, японских и украинских мам.
В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября.
Буда-Кошелевская ЦРБ сообщает, что в рамках акции здоровья в Гомельской области будут работать «прямые» телефонные линии с врачами различных профилей: гинекологами, кардиологами, онкологами, врачами по медицинской профилактике; психологами и другими специалистами:
|11.10.21 г
|08.00-16.00
|– консультации по вопросам ВИЧ/СПИД
|тел.: 50-74-12
|10.00-12.00
|– врач по медицинской профилактике
|тел.: 33-57-29
|10.00-12.00
|– психолог
|тел.: 33-57-82
|14.00-16.00
|– врач-гинеколог
|тел.: 20-77-40
|12.10.21 г
|08.00-16.00
|– консультации по вопросам ВИЧ/СПИД
|тел.: 50-74-12
|10.00-12.00
|– врач по медицинской профилактике
|тел.: 33-57-29
|10.00-12.00
|– психолог
|тел.: 33-57-82
|12.00-13.00
|– врач-кардиолог
|тел.: 49-17-69
|14.00-16.00
|– врач-гинеколог
|тел.: 20-77-40
|13.10.21 г
|08.00-16.00
|– консультации по вопросам ВИЧ/СПИД
|тел.: 50-74-12
|10.00-12.00
|– врач по медицинской профилактике
|тел.: 33-57-29
|10.00-12.00
|– психолог
|тел.: 33-57-82
|12.00-13.00
|– врач-кардиолог
|тел.: 49-17-99
|14.10.21 г
|08.00-16.00
|– консультации по вопросам ВИЧ/СПИД
|тел.: 50-74-12
|10.00-12.00
|– врач по медицинской профилактике
|тел.: 33-57-29
|14.30-15.30
|– врач-онколог
|тел.: 49-11-97
|10.00-12.00
|– психолог
|тел.: 33-57-82
|14.00-16.00
|– врач-гинеколог
|тел.: 20-77-40
|15.10.21 г
|08.00-16.00
|– консультации по вопросам ВИЧ/СПИД
|тел.: 50-74-12
|10.00-12.00
|– врач по медицинской профилактике
|тел.: 33-57-29
|10.00-12.00
|– психолог
|тел.: 33-57-82
В УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» 14 октября также будет организована работа «горячих» телефонных линий:
- с врачом-акушер-гинекологом Самариковой В.В с 14.00 до 15.00 по телефону 7-71-16;
- с районным педиатром Лозко М.В. с 11.00 до 12.00 по телефону 7-14-68.