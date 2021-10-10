Для женщины нет более значительного и незабываемого события в жизни, чем рождение ребенка. «Я думаю, что женщину, родившую ребенка, можно приравнять к мужчине, прошедшему через войну», — считает акушерка Дебора Гауэн. Только вот мужчины с войны возвращаются, а матери после родов остаются на поле боя. Ведь женщине ещё предстоит научиться быть матерью… А это гораздо сложнее.

Но никто не поспорит, что быть мамой – это ни с чем несравненное счастье! Быть мамой – значит дать жизнь новому человеку, хранить и оберегать ребенка, научить его жить в этом мире и помочь стать полноценным членом человеческого общества.

Подчеркивая глубокое уважительное отношение к женщине-матери, в большинстве стран мира учрежден праздник – День матери. На государственном уровне во многих странах праздник отмечается в разные времена года. В США этот день — второе воскресенье мая, ежегодно. В этот же день поздравляют финских, датских, эстонских, немецких, итальянских, турецких, бельгийских, австралийских, японских и украинских мам.

В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября.

Буда-Кошелевская ЦРБ сообщает, что в рамках акции здоровья в Гомельской области будут работать «прямые» телефонные линии с врачами различных профилей: гинекологами, кардиологами, онкологами, врачами по медицинской профилактике; психологами и другими специалистами:

11.10.21 г 08.00-16.00 – консультации по вопросам ВИЧ/СПИД тел.: 50-74-12 10.00-12.00 – врач по медицинской профилактике тел.: 33-57-29 10.00-12.00 – психолог тел.: 33-57-82 14.00-16.00 – врач-гинеколог тел.: 20-77-40 12.10.21 г 08.00-16.00 – консультации по вопросам ВИЧ/СПИД тел.: 50-74-12 10.00-12.00 – врач по медицинской профилактике тел.: 33-57-29 10.00-12.00 – психолог тел.: 33-57-82 12.00-13.00 – врач-кардиолог тел.: 49-17-69 14.00-16.00 – врач-гинеколог тел.: 20-77-40 13.10.21 г 08.00-16.00 – консультации по вопросам ВИЧ/СПИД тел.: 50-74-12 10.00-12.00 – врач по медицинской профилактике тел.: 33-57-29 10.00-12.00 – психолог тел.: 33-57-82 12.00-13.00 – врач-кардиолог тел.: 49-17-99 14.10.21 г 08.00-16.00 – консультации по вопросам ВИЧ/СПИД тел.: 50-74-12 10.00-12.00 – врач по медицинской профилактике тел.: 33-57-29 14.30-15.30 – врач-онколог тел.: 49-11-97 10.00-12.00 – психолог тел.: 33-57-82 14.00-16.00 – врач-гинеколог тел.: 20-77-40 15.10.21 г 08.00-16.00 – консультации по вопросам ВИЧ/СПИД тел.: 50-74-12 10.00-12.00 – врач по медицинской профилактике тел.: 33-57-29 10.00-12.00 – психолог тел.: 33-57-82

В УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» 14 октября также будет организована работа «горячих» телефонных линий: