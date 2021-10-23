Учащиеся Коммунаровской школы поделились планами на осенние каникулы. Кстати, пройдут они с 31 октября по 7 ноября.

Виктория Синчикова,

10 класс:

– Мне 15 лет, 6 из них я занимаюсь спортивным ориентированием, а с 2019 года вхожу в юношескую сборную нашей страны. На осенних каникулах планирую принять участие в республиканских сборах, которые пройдут в Гродненской области. Помимо этого буду учиться на онлайн-курсах по маникюру и педикюру. Это направление мне интересно. В будущем, думаю, этот навык поможет заработать собственные деньги. Моя цель – до лета найти первых клиентов.

Кирилл Зарецкий,

9 «Б» класс:

– Состою в совете старшеклассников, поэтому каждый день осенних каникул проведу в школе. За это время мы с ребятами планируем осуществить два проекта: оборудовать школьную стоянку для велосипедов и попытаемся возродить белорусские народные игры. Реализовать первый проект нам помогут учителя трудового обучения. А в рамках второго будем проводить игры с учащимися начальных классов. Ростовую куклу «Нестерка» мы уже сшили. Так что скучно мне точно не будет.

Ангелина Елисеенко,

10 класс:

– С выбором будущей профессии определилась: стану учителем русского языка и литературы. Планирую поступить в Белорусский государственный университет на факультет филологии. И как раз во время осенних каникул там будет проходить день открытых дверей. Поэтому хочу съездить в Минск, познакомиться с университетом и узнать, как там все устроено. А еще в планах посещение Гомельского кинотеатра, прогулки с друзьями и просто отдых.

Юрий ЕЖОВ

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