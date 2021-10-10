Практически у каждого населенного пункта есть свои отличительные черты, делающие их узнаваемыми и особенными. Не ошибусь, если скажу, что Ивольск славится своими «Синичками», о которых знают не только в нашем районе, но и далеко за его пределами.

История фольклорного коллектива «Синички» насчитывает уже 32 года. У истоков его образования стояли Людмила Стаховец, которая в то время была директором Ивольского СДК, и Петр Бобиков. Он, к слову, и сегодня является его неизменным руководителем.

На основе аутентичных исследований коллетив возродил старинные народные обряды и праздники – «Колядки» «Вадохрышча», «Свадьба», «Гуканне вясны», «Мікольшчына» и другие. Кроме того, фольклорный коллектив славится своим богатым песенным репертуаром, который включает как народные, так и авторские песни.

Творческие способности «Синичек» и их увлечение народной песней не могли не остаться незамеченными. В 1993-м году фольклорному коллективу присвоено звание «народный».

Сегодня «Синички» – это десять участников, объединенных любовью к песне, к белорусской культуре и традициям. Так, заведующая филиалом Ивольский СДК Галина Белоусова в коллективе без малого 20 лет. Женщина признается, что ежедневно, находясь в кругу таких же единомышленников и увлеченных людей, черпает силы и вдохновение. Безусловно, лицом народного фольклорного коллектива «Синички» являются супруги Мария и Петр Бобиковы. Там, где звучит задорная гармошка или баян Петра Дмитриевича, обязательно слышен и звонкий голос его супруги Марии Никифоровны. Вот уже 33 года они вместе шагают по жизни и вдохновляют друг друга в творчестве. Постоянная участница «Синичек» Татьяна Брегид. Женщина приехала в Ивольск после чернобыльской катастрофы с Брагинщины и навсегда прикипела сердцем к этой земле. 26 лет выходит на сцену вместе с «Синичками» и Елена Чижова. Немногим уступает ей по времени участия в коллективе и Любовь Сивенкова. Чуть больше 8 лет назад к коллективу присоединилась Людмила Доморацкая, которая приехала в Ивольск из Гомеля на малую родину своей матери. По словам Людмилы Петровны, как только она услышала заливистые песни местных певуний, сразу же пришла проситься к ним в коллектив, благо вокальные данные позволяли это сделать. Чуть больше 20 лет в коллективе выступает и Ирина Панченко. Из первого же состава осталась Лариса Евдачкова. Барабанщиком-солистом в коллективе является Юрий Бобиков.

Артисты признаются, что за эти годы они настолько сроднились, что стали одной большой и дружной семьей. «Синички» – это их отдушина, а еще – повод для гордости, ведь каждая их победа в очередном конкурсе или фестивале – это прославление родного уголка и Будакошелевщины.

Не могу не поинтересоваться у моих собеседников, что же отличает «Синичек» от других исполнителей народных песен?

– Нас узнают не только по приметным концертным костюмам, которые сине-белого цвета, но и по манере исполнения, неповторимой харизме, заводному темпераменту, умению общаться со зрителем. Ведь в первую очередь задача любого артиста – поднять настроение, держать публику в напряжении (в хорошем смысле этого слова). Когда мы видим, что нам подпевают, вызывают на бис и поддерживают аплодисментами, понимаем, что все наши старания не напрасны. Впереди у нас еще много творческих планов и задумок, а самое главное – есть желание развиваться и двигаться вперед. Ведь не зря говорят, что песня – это душа народа, а мы словно олицетворение Ивольска, его визитная карточка, его душа, – в один голос вторят артисты.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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