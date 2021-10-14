Женщины района принимают поздравления с Днем матери.

Сегодня все самые теплые и искренние слова благодарности женщинам-матерям направляет руководство района и профсоюзы.

Как отметила председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева, День матери – не просто праздник, символизирующий дань глубокого уважения и любви к женщинам, но и признание их значимой роли в обществе. Ведь сегодня мамы являются активными жителями Будакошелевщины. Они успешно совмещают материнские обязанности и участие в трудовой, общественной и политической жизни района.

Безусловно, каждая мама, с честью несущая это гордое звание, достойна самых теплых и нежных слов. Именно поэтому так важно отметить их заслуги. В каждом трудовом коллективе сегодня все внимание им, самым красивым, любящим, трудолюбивым – женщинам-матерям.

Так, Татьяна Бурнышева благодарственные письма от районного исполнительного комитета и памятные подарки от профсоюзов вручила учителю английского языка Уваровичской средней школы Анне Доличевой, заместителю директора по хозяйственной работе средней школы №1 райцентра Марине Козловой, секретарю приемной руководителя – инспектору по кадрам ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Светлане Харитоненко, работницам ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат расфасовщику мясопродуктов Олесе Домненко и заместителю главного бухгалтера Надежде Луференко, электромеханику линейных сооружений связи и абонентских устройств линейно-технической группы Буда-Кошелевский УЭС Жлобинского зонального узла электросвязи Гомельского филиала РУП «Белтелеком». Оксане Воденковой и главному бухгалтеру Уваровичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов Наталье Новиковой.

Татьяна Ивановна пожелала всем женщинам крепкого здоровья, доброты, красоты, семейного благополучия, а также побольше положительных эмоций в каждом дне.

– Спасибо вам за ваш неустанный труд, любовь, открытое сердце, безграничное терпение, душевную щедрость, – подчеркнула профсоюзный лидер.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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