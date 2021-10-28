Гомельское областное управление МЧС информирует: в период с 02 по 04 ноября 2021 года на территории Гомельской области будет проводиться комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением электросирен.

В период проведения проверки просьба к населению сохранять спокойствие, оставаться на своих местах, внимательно прослушивать сообщение диспетчера по оповещению центра оперативного управления Гомельского областного управления МЧС.

Так же Гомельское областное управление МЧС напоминает, что при подаче сигнала «Внимание всем!» путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения, а также других сигнальных средств, необходимо включать радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действия населения. Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации.