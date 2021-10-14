С 18 по 29 октября в районе стартует республиканская акция «За безопасность вместе!». Помимо МЧС, в ней участвуют МВД, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минобразования, Мининформ, Минжилкомхоз и Минэнерго.

Целью акции является снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятия акции направлены на повышение уровня безопасности населения, активизацию пожарно-профилактической работы и анализ ее эффективности.

Работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении, дадут разъяснения и рекомендации по повышению пожарной безопасности жилищ. В ходе акции запланированы совместные рейды, обмен информацией, встречи с трудовыми коллективами. Работников служб жилищно-коммунального хозяйства, работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому, обучат правилам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям в случае их возникновения.

Приглашаем всех граждан принять участие в акции.

Проверьте работоспособность автономных пожарных извещателей, а в случае отсутствия установите их в жилых помещениях. Не эксплуатируйте неисправное печное отопление, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не курите в жилом помещении, не включайте в сеть одновременно несколько электроприборов большой мощностью, уходя из дома выключайте все электроприборы из сети, не оставляйте детей без присмотра. Безопасность в доме – дело каждого