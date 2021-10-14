Заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович поздравил женщин Будакошелевщины с одним из самых теплых и душевных праздников и вручил им благодарственные письма от районного исполнительного комитета и памятные подарки от профсоюзов.

— Этот светлый праздник близок сердцу каждого человека, родительское тепло согревает нас с первой минуты жизни. Материнская любовь и забота помогают преодолевать любые невзгоды. От всей души желаю Вам, дорогие матери, долгой и счастливой жизни в окружении близких людей. Пусть дети оправдывают Ваши надежды, радуют своими достижениями, дарят заботу и внимание. Крепкого Вам здоровья, согласия, благополучия и достатка в доме, счастья и любви! — пожелал женщинам Дмитрий Николаевич.

Ирина ШУТОВА

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