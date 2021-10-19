80% ДТП в осенний период совершаются в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. В дни, когда дорожную обстановку осложняют погодные условия ситуация только усугубляются. Водители просто не видят находящегося на проезжей части человека. В большинстве случаев такие дорожные происшествия заканчивается для их участников трагически.

Это происходит потому, что с места водителя все темные и не имеющие активного света объекты на проезжей части полностью сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Для сидящего за рулем эта проблема осложняется еще и слепящим светом фар от встречного потока автомобилей.

Пешеход или велосипедист, освещенный светом приближающейся машины, твердо уверен, что хорошо виден водителю, хотя это далеко не так. Бредущий в темноте по проезжей части человек становится видимым для автомобилиста в лучшем случае за 25- 30 метров.

В соответствии с Правилами дорожного движения данные участники обязаны обозначить себя в темноте световозвращающими жилетами, повязками, брелоками или подвесками, сделанные из специального материала, который не рассеивает свет фар, а с высокой интенсивностью отражает его в сторону источника, то есть практически в глаза водителю. Такие световозвращатели позволяют им «светиться» в свете фар на расстоянии от 140 до 400 метров. А у водителя появляется возможность своевременно увидеть в темноте человека и предпринять меры во избежание наезда.

Световозвращающие материалы используются также при обозначении в темноте велосипедистов и телег. Причем оборудование этих транспортных средств «световозвращателями» (спереди — белого, сзади — красного цвета) также является обязательным.

Не менее важно для безопасного движения установить на повозке или велосипеде фонари с активным светом и включать их, как только начинает смеркаться. Главное, чтобы любое присутствие человека на ночной дороге было максимально обозначено!

В случаи обнаружения, установления фактов нахождения на проезжей части и вблизи нее сидящих, лежащих пешеходов, велосипедистов находящихся в состоянии опьянения, не использующие световозвращающие элементы, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, необходимо гражданам проявить бдительность и сообщать по телефону спецлинии 102 или телефону ГАИ 2-34-11.