По данным статистики, ремни безопасности способны сохранить жизнь человека в трех из четырех аварий.

Водители и пассажиры в автомобилях обязаны пристегиваться ремнями безопасности, а перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 6 статьи 18.13 КоАП и влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин, в случае повторного неиспользования детского удерживающего устройства в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, водитель будет привлечен к административной ответственности по части 14 статьи 18.13 КоАП в виде наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

Задумайтесь о своей безопасности и безопасности маленького пассажира на дороге сегодня, и у Вас обязательно будет счастливое завтра!

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома