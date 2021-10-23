В гимназии г. Буда-Кошелево с 30 октября начинает работу ежегодная Школа будущего первоклассника. Этой инициативой уже несколько лет занимаются педагоги, которые выпускают 4-й класс. Цель проекта – помочь детям привыкнуть к обучению, учителю, распорядку дня и урокам.

В этом году заниматься с дошколятами будет Ирина Авдашкова. У нее мы и узнали, зачем нужно посещать Школу будущего первоклассника.

– Занятия в Школе будущего первоклассника будут проходить только по субботам. Это сделано для того, чтобы родители могли приводить и забирать ребенка в школу, не отвлекаясь от работы. В связи с эпидемиологической ситуацией в группы набирается по 12 человек. Если желающих оказывается больше, то учителю помогает воспитатель, чтобы каждому ребенку уделить внимание. Приглашаются дети, которые в следующем году пойдут в первый класс. Занятия платные, одно посещение стоит 1 руб. 74 коп. Кстати, при желании родители могут присутствовать на уроках. Одно занятие длится 35 минут, как и в школе. Проходят уроки, как правило, в игровой форме. Ведь качественная подготовка к школе заключается не только в умении читать, считать и писать, но и во множестве психологических аспектов: это и умение общаться в коллективе, воспитание усидчивости, концентрация внимания. Школа будущего первоклассника предназначена, в первую очередь, для адаптации, формирования у ребенка эмоционально-положительного отношения к школе, желания учиться. Мы постарались построить занятия так, чтобы детям было весело и интересно. – подчеркивает учитель.

Например, нынешний первоклассник Глеб Погребной, который посещал в прошлом году такие подготовительные занятия, поделился с «Авангардом», что в детском саду ему не очень хотелось идти в школу: он немного боялся учителей и незнакомой обстановки. Но после посещения Школы будущего первоклассника страх пропал. Ему очень понравилось рассматривать кабинеты, играть с будущими одноклассниками, ходить в школьной форме на занятия. Папа мальчика, Константин Погребной, отмечает:

– Сын побаивался идти в школу. Возможно, где-то что-то услышал. Но после посещения занятий ему понравилось в школе. Ребенок приходил домой всегда в хорошем настроении. Иногда жена посещала занятия вместе с ним. Впечатления были только положительные. К тому же, учитель очень грамотно подходил к обучению, поэтому сын уже не так сильно переживал, когда пошел в первый класс. Мне кажется, это отличный способ помочь ребенку привыкнуть к новым условиям.

Кстати, помимо городских школ, подготовительные занятия для первоклассников проходят в Коммунаровской, Октябрьской, Уваровичской, Потаповской и Широковской школах.

Алина ЮРИНСКАЯ

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