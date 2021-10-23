В этом убеждена заведующая столовой ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Елена Царанкова. Настоящий профессионал своего дела, проработала в столовой в общей сложности 30 лет.

О себе и о том, почему решила стать поваром, женщина рассказывает читателям районки.

– Умение хорошо готовить мне передалось от матери, которая с легкостью кормила всю нашу большую и дружную семью. А у нее, к слову, было шестеро детей. Я – самая младшая, – делится Елена Ивановна. – И сегодня помню запах и вкус домашнего хлеба. А какой ароматный суп с галушками она готовила, блинчики…

Наша героиня родилась в Крымской области в семье заведующего мастерской и сельской учительницы. Глава большого семейства ушел из жизни рано, когда младшей дочери было всего два года. Матери пришлось в одиночку растить и ставить на ноги детей. Поэтому работу в школе она оставила и пошла трудиться в хозяйство. Несмотря на то, что жилось им тогда непросто, свое детство Елена Ивановна вспоминает с теплотой. Ближе к старшим классам она увлеклась шитьем. Много времени проводила за маминой швейной машинкой, придумывая для себя наряды. Поэтому, когда пришло время определяться с профессией, повезла документы в Симферопольское швейное училище. Но стать швеей ей так и не довелось: набор в училище уже был завершен. Недолго думая, она отправляется в Алушту, где жила ее старшая сестра, и поступает в торгово-кулинарное училище осваивать профессию повара. Трудовой путь начала в ресторане «Морской», где научилась всем тонкостям поварского ремесла. Лангеты, блюда из осетра и икры, биточки – что только ей не приходилось готовить! Елена Ивановна уверена, что пищу нужно не только хорошо приготовить, но еще и красиво подать. Запечь мясо с гарниром можно и дома, а вот сделать правильную сервировку и украсить блюдо – не каждому под силу. Она, к слову, с этим справлялась мастерски. Отработав два года в ресторане, наша героиня решает отправиться в загранплавание коком. К счастью, от этого не совсем обдуманного шага ее отговорили. Послушав заверения подруги, вместо корабельного камбуза она отправляется в Москву. Это было накануне олимпиады. Именно здесь, на строительстве завода шампанских вин она встречает своего будущего супруга Евгения. Их отношения развивались быстро. Молодые люди поняли, что созданы друг для друга и уже строили совместные планы на будущее: как останутся и будут жить в столице. Но, по стечению обстоятельств, Евгению пришлось вернуться на свою малую родину, в Глазовку, где осталась его пожилая мать, нуждающаяся в помощи. Так, в 1977-м Елена переехала в Беларусь. В скором времени они сыграли свадьбу, через год в их семье родилась старшая дочь Вероника, а через два года появилась Надежда. Вероника, к слову, сегодня трудится поваром в Глазовском детском саду.

– В 1979-м в Глазовке была открыта столовая, в которую я пришла работать поваром. Не скрою, работа в столовой требует много времени. Это сейчас мы готовим в день в среднем для 30-40 человек, а раньше кормили по 140, а это только обеды. В столовую приходили в 5.30 утра, а уходили только ближе к одиннадцати вечера. Так что дочерей своих я почти не видела. Чтобы уделять больше внимания детям и семье, перешла на ферму дояркой, где проработала 16 лет. Когда дочери подросли, вернулась назад в столовую. Была сначала поваром, потом стала заведующей. И, несмотря на то, что уже десять лет нахожусь на заслуженном отдыхе, работу не оставляю, ведь именно здесь чувствую себя на своем месте, в своей стихии. У меня иногда спрашивают: не устала ли я от готовки, ведь не только на работе приходится стоять за плитой, но еще и домочадцев кормить. На мой взгляд, от того, что приносит тебе удовольствие, устать невозможно. К тому же, согласитесь, наша работа хоть и кажется на первый взгляд незаметной, но польза в ней несомненная. Ведь, чтобы работники хорошо трудились, их нужно вкусно и сытно накормить. Голодный работник – плохой работник. И с этим вряд ли поспоришь. Сейчас наша столовая работает только в период весенне-осенних полевых работ. Мы кормим горячими обедами и ужинами механизаторов, водителей и комбайнеров, а также бригадных рабочих. Весенний сев, уборочная страда, осенние полевые работы не обходятся без нас. В нынешнем году в осеннюю посевную кампанию нам вместе с аграриями пришлось хорошо потрудиться, обеспечивая их горячей пищей. Кормили без отрыва от производственного процесса, прямо в поле. Так что без нас, столовых работников, сельхозотрасль сложно представить. Коллектив наш хоть и небольшой (состоит из трех человек), но дружный. Вместе со мной здесь работают повар и посудомойка. Сейчас мой рабочий день начинается с семи утра и заканчивается к пяти вечера. Составляю меню, потом выдаю повару продукты, заполняю всю необходимую документацию и ежедневные отчеты, помогаю раскладывать готовую пищу по термосам, которые повар повезет в поле, – рассказывает собеседница.

Елена Царанкова признается: работа в столовой – значимая часть ее жизни. Сейчас, когда дети выросли и живут отдельно, а супруга давно не стало, работа для нее является настоящей отдушиной.

На мой вопрос, в чем главный секрет вкусных блюд, она не раздумывая отвечает, что готовить их нужно с душой. Только тогда они получаются вкусными и сытными.

О том, что именно так сложилась ее жизнь, Елена Царанкова не жалеет. Беларусь стала для женщины второй родиной, а Глазовка – родным домом. Здесь выросли ее дочери, которые подарили пятерых внуков. Правда, сейчас младшая Надежда с семьей живет в Азербайджане. Одним словом, есть для кого и ради чего жить и трудиться, ведь каждому из них хочется помочь и уделить внимание. Конечно, иногда мысли уносят ее в далекое детство и юность, на теплый берег Крыма, где она не была больше двадцати лет. Но родных братьев и сестер там уже не осталось К счастью, рядом с ней ее семья, есть любимая работа, уютный дом, а значит, на жизнь грех жаловаться.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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