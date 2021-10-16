В соответствии с постановление №105 Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 октября 2021 года с 9 октября на территории нашей страны введен обязательный масочный режим для физических лиц при посещении общественных мест. «Авангард» узнал у горожан, как они относятся к этой мере борьбы с пандемией.

Ольга Карпова,

временно не работает:

– Из-за коронавируса в моей семье случилось горе: мы потеряли близкого родственника. Поэтому считаю, если есть возможность обезопасить себя и родных, нужно ею воспользоваться. Так, мы с мужем сделали прививки, а в общественных местах обязательно ходим в масках. И лично мне неприятно, когда в магазине рядом стоит человек без маски. Это показывает безразличное отношение к окружающим. Переболеть коронавирусом можно бессимптомно, но не каждому так повезет. Поэтому берегите себя и других людей – носите маску!

Дмитрий Славенский,

мастер ООО «ЛоджикБокс»:

– Не думаю, что введение обязательного масочного режима поможет остановить волну коронавируса. Ведь, например, никто не проверит, в который раз человек надел одноразовую маску, обработал ли руки антисептиком перед входом в помещение. Четкое следование всем рекомендациям врачей – вот, на мой взгляд, главное правило в борьбе с пандемией. А как это делать, ответственно или для «галочки», – выбор каждого из нас.

Алеся Афанасенко,

социальный работник:

– Я дважды переболела коронавирусом. Вначале прививку по разным причинам не делала, но после второго раза поняла: если хочу сохранить здоровье – это необходимая мера. Что касается масочного режима, считаю это правильным. Люди должны заботиться не только о себе, но и об окружающих. Ношение маски, соблюдение социальной дистанции, обработка рук – элементарное проявление уважения к другим людям.

Ольга Жарина,

заведующая отделением профилактики

Буда-Кошелевской ЦРБ:

– Как медик могу сказать: ношение маски в общественных местах – обязательная мера в борьбе с распространением заболевания. Другой вопрос, как люди пользуются масками. Не секрет, что часто элементарные правила игнорируются, и тогда в этом средстве защиты нет смысла. Пользуясь случаем, напомню: одноразовую маску можно носить два часа, многоразовую – три, после ее необходимо стирать. Будьте здоровы, берегите себя и других людей!

Обращаем ваше внимание! За несоблюдение масочного режима и социальной дистанции для физических лиц в общественных местах предусмотрен штраф – до 30 базовых величин (до 870 рублей).

Юрий ЕЖОВ

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