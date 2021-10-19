Граждане, дав своё согласие на получение заработной платы в конверте без надлежащего документального оформления, (это работа без письменного трудового договора; трудоустройство на условиях неполного рабочего времени, при фактическом выполнении работы на полную ставку и более) остаются социально не защищенными.

В первую очередь, сами граждане должны проявлять заинтересованность в документальном оформлении трудовых отношений с обязательным отчислением нанимателем подоходного налога и взносов в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. Граждане, выполняя работу без надлежащего оформления и получая заработную плату минуя бухгалтерский учет, рискуют не получить заработную плату за фактически отработанное время в полном объеме. При увольнении указанная категория работников также не получит компенсацию за неиспользованный отпуск.

Неоформление трудовых отношений грозит для работников утратой трудового стажа, потерей социальных гарантий и компенсаций, в том числе пособия по листку нетрудоспособности, гарантий предусмотренных при получении производственной травмы.

Гомельским областным управлением (межрайонными отделами) Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в пределах компетенции, по обращениям граждан и поступающей из государственных органов информации проводится работа по проверке правильности и полноты выплаты заработной платы работникам.

При рассмотрении обращений граждан о восстановлении нарушенных прав, нередки случаи, когда недобросовестный работодатель отрицает факт выполнения заявителем работы. Отсутствие в организации кадровой документации либо её оформление не надлежащим образом, снижают возможность документального подтверждения трудовых отношений и, как следствие, приводятся к судебным тяжбам, с поиcком и предоставлением доказательств, подтверждающих выполнении работником работы в конкретной организации.

Необходимо отметить, что за нарушение уполномоченным должностным лицом нанимателя законодательства о труде, за неуплату или неполную выплату заработной платы, неоформление трудовых отношений предусмотрена административная ответственность.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 2021 года (далее-КоАП) невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя в соответствии с законодательством, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 50 базовых величин, а повторно в течение года – от 30 до 100 базовых величин.

Согласно части 6 статьи 10.12. КоАП несоблюдение должностным лицом нанимателя, в том числе, установленного порядка приема работников на работу, а равно нарушения законодательства о труде, причинившие вред работнику, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 20 базовых величин.

Нанимателям следует помнить, что за неуплату страховых взносов, если сумма не крупных размеров, предусмотрена административная ответственность с применением санкции в виде штрафа в размере от 2 до 20 базовых величин (статья 12.15 КоАП).

Кроме того, статьями 243-1 и 243-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов и уклонение от уплаты страховых взносов. Максимальный размер санкций за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, если причинен ущерб в крупном размере, и семи лет, если размер ущерба особо крупный.

Подводя итог, еще раз хотелось бы отметить, что легальная работа и документально учтенная заработная плата предполагают социальную обеспеченность граждан как в процессе трудовой деятельности, так и в последующем при уходе на заслуженный отдых.

Отдел надзора за соблюдением законодательствам о труде Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь