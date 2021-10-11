По данным Министерства образования, посещаемость учебных заведений в настоящий момент составляет 87%.

На днях Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что в Беларуси нет необходимости переводить школьников на удаленную форму обучения из-за коронавирусной инфекции. В период сезонного обострения вирусных заболеваний Министерства здравоохранения и образования активно взаимодействуют в вопросах противоэпидемических мер.

Глава ведомства отметил, что учащиеся в осенний период болеют всегда и, наверное, не совсем правильно считать, что виной тому лишь коронавирусная инфекция. Более 50% белорусских учителей вакцинировались от COVID-19. Не только ведомства, но педагогический состав каждого отдельного учреждения образования соблюдают все необходимые противоэпидемиологические меры: классы постоянно проветриваются, классы находятся в минимальном контакте. Руководители заведений следят за соблюдением масочного режима, прогулками на свежем воздухе в необходимом количестве и т.д.

Напомним, в этом году к занятиям 1 сентября приступили около 1 млн 85 тыс. учащихся. Не за горами у 118 тыс. первоклассников и старшеклассников осенние каникулы. Напомним, по графику в этом году они пройдут с 1 по 7 ноября. Зимние каникулы будут длиться 16 дней и пройдут с 25 декабря по 9 января, весенние – с 27 марта по 3 апреля. Летний отдых традиционно начнется для ребят 1 июня.

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