Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблемах психического здоровья.Впервые он прошел в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health).

К сожалению, в наше время сложилось множество мифов о психических расстройствах, к примеру, о неизлечимости психических заболеваний, опасности психически больных, полной непредсказуемости их поведения. Страдают от такого отношения не только сами больные, но и их родственники. Это проявляется в социальной изоляции семьи больного, ущемлении прав и интересов психически нездорового человека, в чувстве неловкости у родных и близких перед окружающими за то, что член их семьи страдает психическим заболеванием, в стремлении скрыть сам факт наличия в семье психически больного. Такие притеснения называются стигматизацией.

Происхождение термина «стигматизация» связано со словом «стигма», которым в Древней Греции называли клеймо на теле преступника или раба. Со второй половины XIX в. это слово стало использоваться в переносном смысле как «метка», «позорное клеймо».

Проблема стигматизации людей с психическими расстройствами является повсеместной. Людям приходится преодолевать множество трудностей, связанных не только со своим здоровьем и плохим самочувствием, но и с ограничениями в работе, проблемами установления социальных контактов и, что немаловажно, непониманием со стороны окружающего общества, которое выталкивает их из своего круга, не желая понимать их «инаковость», где-то проявить терпение и оказать необходимую поддержку.

Так что же думает большинство людей о психически больных? Давайте рассмотрим наиболее распространенные мифы.

Миф 1. Сильные люди не страдают расстройствами психики

Факт: психиатрические диагнозы ставятся не из-за слабости характера. Психическое здоровье может пошатнуться из-за сбоя в организме или из-за травмирующего опыта.

Больному человеку часто приходится слышать: «Нормальному человеку психотерапевты не нужны». «Соберись». «Посмотри на ситуацию с другой стороны». «Да разве у тебя проблемы? Вот у меня…» «Ты просто слабак». Что только не приходится услышать человеку с симптомами психического расстройства! И это отношение добавляет к основному заболеванию стыд и чувство вины за свою слабость, которой, на самом деле, не существует. Слабость или сила тут абсолютно ни при чём. Наоборот, человек, которому приходится сражаться с психическим расстройством, может быть очень силён. Борьба человека с самим собой, со своими симптомами требует затрат большого количества сил. Многим приходится принимать тяжело переносимые лекарства и при этом ходить на работу, заниматься домашними делами и при этом иметь кучу других проблем, с которыми сталкиваются и люди без диагноза.

Любой человек может попасть в стрессовую ситуацию, заработать депрессию, нарушение сна, неврозы или другие психические расстройства. Симптомы психических заболеваний — естественный ответ тела и сознания на травму. Например, жертва домашнего насилия страдает от депрессии, посттравматического расстройства или тревожности. У кого-то после стресса впервые проявляется шизофрения. Нельзя вылечить всё это только волей и позитивным мышлением.

Миф 2. Психические расстройства неизлечимы

Факт: пациенты с психическими расстройствами контролируют болезнь и выздоравливают хотя бы частично.

Например, когда человек обращается к доктору, силу его депрессии можно определить в 100%. После приёма медикаментов и регулярных психотерапевтических консультаций этот уровень падает до 60%. Пациенту становится лучше, он начинает соблюдать режим и заниматься спортом, уровень депрессии доходит до 40%.

Если человек после улучшений не бросит следить за здоровьем, то вполне сможет добиться условных 20% депрессии, при которых можно жить без страданий. Даже если заболевание привело вас в диспансер, это не значит, что вы привязаны к медучреждению навеки: при стойкой ремиссии визиты к врачам становятся реже.

В последующем, при соблюдении предписаний врача и адекватной поддерживающей терапии, симптомы депрессии исчезают. Может ли болезнь снова усилиться? Без сомнения. Но больной хотя бы будет знать, что ему помогает и как для этого действовать.

Миф 3. Люди с психическими заболеваниями не могут работать

Факт: психические заболевания разные и по силе действия на больного, и по механизму возникновения. Иногда болезнь может испортить почти все сферы жизни, но не затронуть работу.

Многое зависит от диагноза и силы болезни. Человек, который принимает лекарства и сдерживает заболевание, в профессиональном плане может ни в чём не уступать здоровым коллегам. Поэтому нельзя приравнивать всех больных к недееспособным.

Действительно, существуют определённые виды работ, для допуска к которым нужно заключение психиатра. Это работы с ядовитыми веществами, на высоте, в силовых структурах, в сфере общественного транспорта. Какие-то заболевания и состояния будут являться противопоказанием к работе до конца жизни, а какие-то — временным с правом переосвидетельствования.

Поскольку список заболеваний, которые требуют наблюдения у психиатра, обширен, ограничения касаются только людей с тяжёлыми, стойкими, часто обостряющимися расстройствами.

Иногда запрет необходим. Например, совершенно ни к чему человеку, склонному к суициду, садиться за штурвал самолёта или рейсового автобуса.

После выздоровления или стойкого улучшения часть запретов могут снять.

Миф 4. От душевных болезней нет защиты

Факт: на психическое здоровье влияет не только генетика, но и окружающая среда, на которую можно влиять.

У некоторых людей есть наследственная предрасположенность к психическим недугам. И хотя гены могут увеличивать риск развития болезни, они не всегда предопределяют её. Более того, на психику влияют внешние факторы. Например, алкоголь или наркотики, никотин. А если все эти факторы действовали на беременную женщину, то у будущего ребёнка может неправильно сформироваться нервная ткань, а уже это приведёт к расстройствам. Отдельная история — это стрессы и травмы.

Так что минимальная профилактика психических болезней возможна: здоровый образ жизни, занятия спортом и своевременное решение психологических проблем.

Миф 5 Лечение превратит человека в овощ

Факт: представление о злом враче-психиатре, который мечтает подчинить пациента, пришло из фильмов и фольклора.

Каждые несколько лет появляются новые препараты, которые более эффективны и имеют меньшее количество побочных эффектов, мешающих человеку нормально функционировать.

Да, лекарства вызывают побочные эффекты, а некоторые медикаменты приходится употреблять постоянно. Но это не обязательные условия лечения. Всё зависит от диагноза и от того, как быстро идёт выздоровление. В любом случае лечение наносит меньше вреда, чем заболевание.

Миф 6. Психически больные люди агрессивны и жестоки

Факт: большинство преступлений совершаются психически здоровыми людьми.Периодически в СМИ появляются сообщения об ужасных преступлениях, совершенных психически больными людьми, что способствует и усиливает и так распространенную стигматизацию. Да, человек с проблемами с психикой может совершить преступление, но он, зачастую, в этом не виноват, на его поступки повлияла его болезнь, к примеру, слуховые галлюцинации, «голоса», которые приказали ему что-то сделать. Человек может защищаться от других людей под влиянием зрительных галлюцинаций или бредовых идей. Гораздо страшнее, когда полностью адекватный человек целенаправленно планирует зверское убийство.

Следует помнить, что не только обычные люди боятся психически больных, но часто происходит и наоборот, причем еще в большей мере.

Как мы видим, существует большое количество мифов и предубеждений, связанных с людьми с психическими заболеваниями. Наша главная цель – осознать, что они тоже люди, со своими мыслями, чувствами, пусть даже в большей или меньшей степени отличающимися от общепринятых.

Распространяя данную информацию среди друзей, близких и знакомых, вы будете способствовать уменьшению стигматизации и, тем самым, поможете людям, страдающим психическими расстройствами.

Обратитесь за помощью к профессионалам.

10 октября с 10-00 до 12-00:

— на базе отдела общественного здоровья государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по тел. 8 (0232)33-57-24 будет организована прямая линия по вопросам психического здоровья, на ваши вопросы ответит психолог.

— на базе учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» по тел. 8(0232) 30-63-47 на ваши вопросы ответит заведующий организационно-методическим отделом Букатов Павел Михайлович.

На базе УЗ «Буда-Кошелевская» ЦРБ ежедневно экстренную психологическую помощь вам окажут:

-Врач-психотерапевт по телефону 7-66-57;

-Врач-психиатр-нарколог по телефону 7-66-44;

-Психолог по телефону 7-66-42.

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру «Телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы 8-0232-31-51-61, Республиканской «Детской телефонной линии» 8-801-100-16-11.