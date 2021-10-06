ПОНАДОБИТСЯ 1 маленькая тыква или половина средней 5 ст. ложек оливкового масла 2 зубчика чеснока 3 ст. ложки лимонного сока соль, перец, зелень

КАК ГОТОВИТЬ Тыкву очистите от кожуры и семян и нарежьте небольшими кусочками. Приготовьте маринад: в оливковое или другое растительное масло введите измельченный чеснок и зелень, сок лимона, соль и перец по вкусу. Тыкву выложите в форму для запекания, залейте маринадом, перемешайте, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180– 200 градусов духовку минут на 40.

Времени понадобится больше или меньше – зависит от сорта тыквы и размеров ломтиков. В конце приготовления фольгу можно снять, чтобы блюдо подрумянилось. Сладенькая тыква с остреньким чесночком и пряными травами – объедение. Ангела за трапезой!

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