Военный комиссариат Гомельской области информирует, что в ходе проведения Дня открытых дверей участники смогут встретиться с командованием факультета, познакомиться с учебно­материальной базой и порядком поступления на военно-транспортный факультет в 2022 году.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Гомель, ул. Кирова 34, аудитория 170. Начало мероприятий в 11.00.

Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, а также средних специальных учебных заведений.

За справками обращаться в военный комиссариат Буда- Кошелевского и Чечерского районов по телефону 7-78-73 до 15 октября или по контактному телефону (8 0232) 31-51-86 (факс).