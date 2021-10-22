Какая вакцина против COVID-19 эффективнее: российская или китайская? Сколько держится иммунитет после прививки?Можно ли вакцинироваться беременным и в период грудного вскармливания?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – заведующий отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья САЛАЖКОВА Инна Федоровна.

Звоните в пятницу, 22 октября, с 11.00 до 12.30 по телефону прямой линии

8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».