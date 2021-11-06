В преддверии 78-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков «Авангард» запускает одноименный совместный проект с прокуратурой Буда-Кошелевского района. Мы еще раз пролистаем страницы истории и расскажем о страшных событиях в годы оккупации нашего края.

Напомним: в апреле текущего года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Цель – установить тех, кому удалось избежать кары за убийства мирных жителей, поставить вопрос перед международным сообществом о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить и исказить историческую правду.

Как отметил прокурор Буда-Кошелевского района Андрей Комаров, была создана районная рабочая группа по сбору информации от жителей района о фактах насилия в отношении мирного населения Будакошелевщины в годы оккупации. Необходимые следственные действия проводятся прокуратурой района совместно с районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь: допрашиваются узники фашистских концлагерей, угнанные на принудительные работы, и свидетели тех страшных событий. Все показания фиксируются видеосъемкой.

В «Акте о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Буда-Кошелевского района» от 27 ноября 1944 года находим следующие факты: в период временной оккупации с 14 августа 1941 года по 2-е декабря 1943 года в разное время оккупантами было замучено, расстреляно и повешено 1038 жителей, насильно угнано в Германию 443 человека, в лагере военнопленных в Буда-Кошелеве погибли от голода, болезней и насильственных действий 200 бойцов Красной Армии.

На территории нашего района находится 8 захоронений жертв войны. Буда-Кошелево, Уваровичи, Рогинь, Растеребы, Черняцкая Поляна, Дербичи, Гавли, Факел – здесь захоронены сотни расстрелянных и сожженных мирных жителей. Лившицы, Басины, Рейнлиб, Энтины, Финкельштейн… Когда читаешь списки погибших, холодная дрожь пробегает по телу и пронзает боль от осознания того, что расстреляны были целые семьи, среди погибших – маленькие дети.

Сегодня наша первая история. История про нечеловеческую жестокость. Буда-кошелевское гетто – именно такую категорию получило место принудительного содержания наших соотечественников в справочнике. Создано оно было 25 октября 1941 года. Все еврейское население района согнали в двухэтажное здание школы и ежедневно под конвоем выгоняли на работы. А через два месяца 27 декабря все узники, 485 человек, были зверски расстреляны в двух километрах от города в противотанковом рву.

А эта информация уже из «Акта о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Буда-Кошелевского района» от 27.11.1944 г.: «26-го октября 1941 года немецкое гестапо с участием полиции произвели массовый арест еврейского населения и заключили под стражу в двухэтажное каменное здание школы м. Буда-Кошелево. Содержание арестованных продолжалось в течение двух месяцев, условия жизни арестованных были невыносимыми. <…> Утром 27 декабря 1941 года под усиленным конвоем из здания вывели всех мужчин, а затем женщин и детей.

Выстроили в колонну, изъяли все имеющиеся у них вещи, за исключением нательного белья и малоценных предметов, а затем повели на расстрел, сначала колонну мужчин, а затем женщин и детей». (Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Буда-Кашалёўскага раёна. Кн. 1-ая – Мн.: БЕЛТА, 2001. – 448 с.: іл.; с. 279).

Согласно еще одному официальному документу – акту судебно-медицинской комиссии от 12 февраля 1944 года, в яме размером 50*4*3 м находились 485 тел. Большинство – женщины и дети от грудного и до 14-летнего возраста, без верхней одежды и ценных вещей – в степени обезвоживания, с огнестрельными отверстиями в области головы.

В наши дни на месте захоронения установлен обелиск из бетона, в который вмонтирована мемориальная плита с надписью «Здесь похоронено 483 мирных граждан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1941 года». В братской могиле всего захоронено 483 человека, из них известных – 120. Имена 363 захороненных до сих пор остаются неизвестными. Но они живут в нашей памяти, ибо тот народ, который не знает и не помнит прошлого, не имеет и будущего.

Примерный материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями фашистов и их пособников в годы войны, составил не менее 500 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед. Генеральная прокуратура намерена подготовить пакет документов для иностранных государств. В них будет рассказано о зверствах фашистов и их пособников, а также о том, что творят современные неонацисты, каковы их формы и методы по уничтожению белорусского государства.

По всей стране по делу о геноциде уже допрошены более 4 тысяч свидетелей. Установлены фамилии свыше 400 карателей, которые проживают в 13 странах. Недавно обнаружено более ста новых мест массовых захоронений мирных жителей, уничтоженных оккупантами. Там покоятся тысячи, а где-то 15-20 тысяч белорусских граждан. Сейчас наши службы собирают объемную доказательную базу, чтобы предъявить международному суду для признания факта геноцида. Также собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы. Прокуроры обратятся в Верховный Суд для признания этого полотна экстремистским.

Наталья ЛОГУНОВА