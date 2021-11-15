Беларусь за 9 месяцев текущего года экспортировала 90 тыс. т картофеля. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Во всех категориях хозяйств производится 4,2 млн т картофеля. В крупных сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах произведено 860 тыс. т. На межсезонный период для обеспечения населения страны необходимо 52 тыс. т», — сказал Иван Крупко.

Министр добавил, что по овощам получен урожай в 630 тыс. т. «Это достаточное количество для обеспечения населения внутри страны и формирования продукции на экспорт. По результатам 9 месяцев текущего года продано на экспорт 90 тыс. т картофеля, 35 тыс. т овощей и 12 тыс. т плодовых ягод», — отметил Иван Крупко.