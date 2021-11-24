Благоустройство, выделение земли и качество ЖКУ

Какие вопросы задавали граждане на прямой линии у председателя райисполкома Анатолия Гапоника

В среду в ходе приема граждан главе района было озвучено порядка двух десятков вопросов. Среди них: отлов бездомных собак, работа автолавки, трудоустройство, выделение земельного участка для расширения крестьянско-фермерского хозяйства. Большинство же вопросов касалось коммунально-бытовых проблем: отопления и горячего водоснабжения, уборки подъездов и ремонта крыши. Заявителей также подняли тему благоустройства улиц сельских населенных пунктов и наведения порядка в лесных массивах. Так, житель п. Факел пожаловался на захламленность близлежащих лесов. Он рассказал, что при вырубке деревьев не всегда убираются ветки и наводится порядок.