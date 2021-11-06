29-31 октября в областном центре прошли Кубок Гомельской области по вольной борьбе и III Открытый областной мемориал памяти тренеров по вольной борьбе Гомельщины.

Участие в соревнованиях приняли около 130 спортсменов. Наш район представляли воспитанники «Спарты». На Кубке области Максим Никитенко занял второе место (97 кг), Виктор Титюк стал обладателем бронзы в весе 65 кг. В Открытом областном мемориале Роман Макеев в весовой категории 68 кг занял первую ступень пьедестала почета.

Поздравляем призеров и их тренеров!

Ирина ШУТОВА

Фото из архива СДЮШОР «Спарта»