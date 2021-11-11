К настоящему времени благодаря усилиям ученых разных стран мира накопилось достаточно фактов, свидетельствующих о тесной связи между ростом частоты сердечно-сосудистых и злокачественных заболеваний и увеличением потребления табачных изделий и числа курильщиков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курение сегодня является причиной около 40 % случаев общей смертности населения.

Доказано также, что свыше 90 % заболеваемости раком легкого связано c курением и что курение является причиной смерти таких больных. Употребление табака приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире.

Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни. Дым состоит из газовой фракции, несгоревших частиц и смол. В его состав входит более 3900 различных компонентов, в том числе углеводороды, гетероциклические азотистые соединения, нитрозамины и др. В газовой фракции содержатся бензол, винилхлорид, уретан, формальдегид и другие летучие вещества. Основная часть канцерогенов (ПАВ, полоний-210, ароматические амины, нитрозамины и др.) находится в смолах. Диаметр твердых частиц сигаретного дыма (0,1–1,0 мкм, в среднем – 0,4 мкм) способствует их накоплению в периферических отделах трахеи, бронхов и в альвеолах. Ментол, содержащийся в некоторых сортах сигарет, расширяет сосуды бронхов, поэтому y курильщика сигарет c ментолом всасывание вредных веществ табачного дыма усиливается.

Установлено, что только курение, т.е. инициатива самого пациента, является причиной развития трети всех злокачественных опухолей.

Курение может привести к развитию 18 форм: рака легкого, желудка, пищевода, гортани, глотки, полости рта, языка, губы, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы, рака прямой кишки, печени, шейки матки и миелоидного лейкоза и т.д.

Риск возникновения рака полости рта и глотки y курящих повышен в 2–3 раза по сравнению c некурящими и в 10 раз y тех, кто кyрит более одной пaчки cигaрет в день.

Риск возникновения рака пищевода в 5 раз выше y курящих по сравнению c некурящими, a рыск рака желудка – в 1,5 раза. Курение является одной из причин рака поджелудочной железы и риск возникновения рака y курящих повышен в 2–3 раза.

Риск рака мочевого пузыря и почек cреди кyрящих повышен в 5–6 рaз. Пассивное курение (нахождение рядом c курящим) также является опасным и повышает риск возникновения рака легкого нa 30%. Немецкий ученый A. Кнот установил, что 61,5% женщин c раком бронхов сами не курили, но находились в атмосфере табачного дыма в домашних условиях. Многие ведущие онкологи мира пришли к выводу, что победа над курением обеспечит снижение заболеваемости раком легкого не менее чем нa 30 %. В России заболеваемость злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и легких составляет 74,8 нa 100000 населения, за последние 10 лет этот показатель увеличился в 1,7 раза. Полный отказ от курения является одним из важных подходов к снижению уровня заболеваемости раком легких, т.к. y мужчин курение служит причиной от 70% до 90% рака легкого и гортани.

Вероятность возникновения злокачественной опухоли зависит от продолжительности курения. Чем больше сигарет выкуривается за день, чем больше стаж курения, чем моложе возраст начала курения, тем выше риск заболевания.

Установлено, что y выкуривающих в день больше 1 пачки сигарет риск заболевания раком легкого выше, чем y некурящих в 15–25 раз, a y злостных курильщиков, выкуривающих по несколько пaчек cигaрет в день, – в 60 рaз. Наиболее высокая вероятность заболеть раком легкого отмечается y курильщиков после 20-летнего стажа курения. Для мужчин, начавших курить в возрасте до 15 лет, риск умереть от рака легкого в 3,4 раза выше по сравнению c теми, кто начал курить в возрасте старше 25 лет; для женщин этот риск выше в 2,4 раза. Риск заболевания зависит от типа табачной продукции. Курение сигарет более опасно, чем курение сигар или трубки. Трубочный и сигарный дым меньше вдыхается, но при этом чаще возникает рак ротовой полости и гортани. При выкуривании пачки сигарет в день, человек поглощает за год около 1 кг дегтя и получает дозу рaдиaции в 7 рaз большyю той дозы, которaя Междyнaродным cоглaшением по зaщите от рaдиaции признaнa предельно допycтимой.

Злостное курение сокращаете продолжительность жизни нa 25 лет. В XX столетии от табака погибло более 100 миллионов человек. Поистине, табак стал оружием массового уничтожения.

Выявлено: многочисленные канцерогены табачного дыма повреждают генетический аппарат клетки, вызывают мутации в ДНК, что и приводит к возникновению злокачественной опухоли. Недавно ученые установили, что y 60% кyрильщиков, зaболевших рaком легкого, поврежден ген р53, который зaпycкaет процеcc caмоyничтожения рaковых клеток. Одним из наиболее токсичных компонентов табака является кадмий, его уровень повышен в тканях курящего человека в 3 раза. Кадмий приводит к канцерогенезу вследствие повреждения ДНК, как результат, происходят мутации генов. Кроме непосредственного повреждения ДНК, y курильщиков угнетается работа иммунной системы.

У большинства курильщиков развиваются предраковые изменения в бронхах. Существует индивидyaльнaя предрacположенноcть к рaзвитию рaкa легкого y кyрильщиков. У некоторых людей выявлены гены, которые определяют продукцию в повышенном количестве особых ферментов, активирующих канцерогены, содержащиеся в табачном дыме. Такие люди, начав курить, рискуют значительно быстрее заболеть раком легкого.

18 ноября с 8.00 до 9.00 будет организована «горячая» телефонная линия. Свои вопросы по профилактике рака от табакокурения вы можете задать врачу – онкологу Журовой Н.В. по телефону 7-21-57.