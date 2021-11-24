Как будакошелевцы предлагают отметить 27 ноября – 78-ю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Нина Ананич, заместитель председателя районного объединения профсоюзов:

–Для меня эта знаковая дата: мои дед и прадед сражались на фронтах Великой Отечественной войны. И я считаю, что мы должны помнить подвиг людей, добывших для нас победу. Как следует отмечать этот день? Думаю, уместно зайти в храм, поставить свечку и помолиться об упокоении всех, кто отдал свою жизнь за наше мирное будущее. Вечная память героям!

Анастасия Эшмуратова, в декретном отпуске:

– Это важное событие в истории района, но, к сожалению, не все о нем помнят. Мне кажется, что больше внимания нужно уделять информированию жителей. Хотелось бы видеть праздничные баннеры в населенных пунктах, тематические интервью, статьи на страницах районной газеты, интернет-ресурсах не только в праздничный день, а за одну-две недели до этой даты. Ведь наша задача – сохранить память о людях, благодаря которым мы живем под мирным небом.

Василий Дроздов, слесарь ОАО «Николаевка»:

– День освобождения района – это, в первую очередь, дань памяти людям, сражавшимся за нашу землю. А еще это возможность ознакомить молодежь с историей родного края. Думаю, очень важно, чтобы юноши и девушки знали ее, а потом рассказывали и своим детям. Лично мне в этот день хотелось бы посетить праздничный концерт, ярмарку, возложить цветы на городском мемориале.

Юрий ЕЖОВ

Фото Алины Юринской