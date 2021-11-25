На сегодняшний день на территории Буда-Кошелевского района наблюдается сложная оперативная обстановка с пожарами, на которых погибло 5 человек. Основной причиной возникновения возгораний является неосторожное обращение с огнем при курении.

С целью профилактики возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в рамках второго этапа акции «Не прожигай свою жизнь!» в Узовском сельском Совете прошло заседание совета общественного пункта охраны правопорядка. В работе заседания приняли участие представители местной власти, органов внутренних дел, здравоохранения, социальной службы и пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС. Для рассмотрения на заседании общественного пункта были приглашены граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Так, с каждым присутствующим субъекты профилактики провели профилактические беседы, а чтобы достучаться до людей, работник пропаганды рассказал полезные советы, которые помогут им в жизни справиться с чрезвычайными ситуациями. Не курить в постели, установить извещатель в доме, следить за детьми, хранить спички в недоступном месте и следить за состоянием отопительной печи. А чтобы курильщики поскорее расстались со своей пагубной привычкой, провели конкурсы «Обменяй сигарету на конфету» и «Забей на сигарету».

По завершению беседы пропагандист МЧС продемонстрировал видеофильм «Жертвы последней сигареты», а также вручил тематические буклеты и попросил каждого задуматься о собственной безопасности и о том, что курение, особенно в постели, может привести к гибели.

Буда-Кошелевский РОЧС