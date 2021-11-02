Сегодня День Памяти – осенний обычай дани уважения к предкам и тем, кого нет с нами. Белорусы с большим почтением относятся к этой традиции.

В нашем календаре сразу несколько дат, посвящённых поминовению умерших. Осенние Деды раньше отмечали в разные дни, а в современной Беларуси праздник получил официальный статус Дня Памяти и выпадает на 2 ноября.

У католиков сегодня также День поминовения усопших. До конца недели в костелах пройдут молитвенные службы. В православных храмах они состоятся в родительскую субботу – 6 ноября.

Протоиерей Игорь Латушко, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска: «Покаяние, причастие, а потом та молитва, которую предполагает церковь. Т.е. панихида, записочку подать обязательно. На божественной литургии напоминается, с каждым именем вынимается частица из просфоры и влагается в чашу с кровью Божией».

Осенние Деды, в отличие от Радуницы, праздник семейный и домашний. Люди собираются за ужином, с теплом вспоминают ушедшие поколения родных и рассказывают о них детям и внукам.

ОНТ